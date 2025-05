A Tecnotree, uma plataforma digital global e líder de serviços para tecnologias 5G habilitadas para IA e nativas da nuvem, foi nomeada um fornecedor representativo no 2025 Gartner® Market Guide for CSP B2B Digital Marketplace Solutions.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250519574403/pt/

Tecnotree é reconhecida no Gartner® Market Guide como fornecedora de soluções de marketplace digital B2B para CSPs

O relatório destaca o papel estratégico dos mercados digitais para ajudar os provedores de serviços de comunicação (CSPs) a diversificar os fluxos de receita, fortalecer os relacionamentos corporativos e liderar a inovação orientada pelo ecossistema.

Segundo o Gartner, “até 2028, 60% dos CSPs de nível 1 utilizarão marketplaces digitais para atender clientes B2B, um aumento significativo em relação aos 25% atuais”. Essa tendência, em nossa visão, reflete a crescente necessidade de os CSPs evoluírem além da conectividade tradicional, passando a oferecer soluções integradas e de alto valor agregado por meio de ecossistemas de parceiros ágeis.

Acreditamos que a inclusão da Tecnotree no relatório destaca sua abordagem centrada em viabilizar modelos de negócios B2B e B2B2X por meio de sua avançada plataforma de marketplace digital. A empresa tem investido estrategicamente em tecnologias baseadas em IA para aprimorar o gerenciamento de parceiros, a descoberta de produtos e a monetização, com o objetivo de posicionar os CSPs na liderança da economia de plataforma.

Visão do marketplace da Tecnotree

A Tecnotree está moldando o futuro dos marketplaces digitais com uma plataforma impulsionada por GenAI, projetada para fluxos de trabalho inteligentes e em tempo real. Ela oferece integração automatizada, recomendações personalizadas e monetização escalável. Desenvolvida com base na Open Digital Architecture do TM Forum, a plataforma suporta interoperabilidade com 59 APIs abertas certificadas, incluindo 9 casos de uso em ambientes reais.

“Acreditamos que nosso reconhecimento no Gartner Market Guide valida o forte impulso por trás de nossa estratégia de marketplace B2B”, afirmou Padma Ravichander, CEO da Tecnotree. “Estamos oferecendo plataformas componíveis e nativas de IA que permitem aos CSPs desbloquear novas fontes de receita, integrar parceiros com mais agilidade e oferecer serviços diferenciados em diversos setores”.

Nativo de IA e pronto para o setor

A plataforma Tecnotree Moments permite que os CSPs cocriem ofertas específicas para setores como saúde, educação, OTT, jogos e serviços financeiros. Com seu design nativo da nuvem e que prioriza a API, ela oferece suporte a modelos avançados como DaaS, inteligência alimentada por GenAI e preços dinâmicos.

Os recursos de IA impulsionam o agrupamento inteligente, a correspondência preditiva de parceiros e os insights em tempo real, ajudando os CSPs a oferecer experiências personalizadas e a gerenciar a complexidade com eficiência.

Principais recursos

A Tecnotree acredita que sua plataforma está alinhada com as principais capacidades de marketplace do relatório da Gartner:

Gerenciamento automatizado de parceiros

Catálogo flexível e faturamento baseado em assinatura

Portais de autoatendimento para usuários corporativos

Análises e recomendações orientadas por IA

Segurança e conformidade robustas

Integração de API aberta para ambientes com múltiplos fornecedores

Inovação impulsionada pelo ecossistema

À medida que os CSPs adotam modelos baseados em plataformas, a Tecnotree possibilita a colaboração com ISVs, hyperscalers, fintechs e provedores de conteúdo. Com integrações pré-construídas, APIs flexíveis e suporte para comarketing, as operadoras podem atender tanto grandes empresas quanto PMEs com velocidade e escala.

Gartner, Market Guide for CSP B2B Digital Marketplace Solutions, Will Rice, Khurram Shahzad, Susan Welsh de Grimaldo, 5 de maio de 2025.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e é utilizada aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço apresentado em suas publicações de pesquisa, nem aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner isenta-se de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a essa pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comerciabilidade ou adequação a um propósito específico.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma fornecedora de soluções digitais de Sistema de Suporte ao Negócio (BSS), preparada para o 5G e equipada com recursos de IA/ML e suporte a ambientes multinuvem. A empresa é reconhecida como líder em conformidade com as APIs abertas do TM Forum, com 59 APIs certificadas, incluindo 9 aplicadas em casos de uso reais, o que reforça seu compromisso com a excelência e a inovação na entrega de experiências e serviços diferenciados para CSPs e DSPs. Nossa pilha de BSS digital, ágil e baseada em código aberto, cobre de ponta a ponta os processos de negócios – do pedido ao pagamento – e o gerenciamento de assinaturas, atendendo tanto ao setor de telecomunicações quanto a outros serviços digitais, abrindo caminho para oportunidades além da conectividade. Além disso, a Tecnotree oferece um marketplace digital Fintech e B2B2X com experiências multicanal por meio da plataforma Tecnotree Moments, que capacita comunidades digitalmente conectadas em ecossistemas verticais como games, saúde, educação, OTT e outros. A Tecnotree é listada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250519574403/pt/

Assessoria de Mídia

Prianca Ravichander, CMO

E-mail: marketing@tecnotree.com