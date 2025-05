A GIGABYTE, líder mundial em infraestrutura de TI e IA, está pronta para apresentar suas soluções full-stack de IA na COMPUTEX 2025, de 20 a 23 de maio, sob o tema “Omnipresence of Computing: AI Forward” (Onipresença da computação: avanços da IA). Com inovações de ponta a ponta que abrangem nuvem, data center, borda e aplicativos, a GIGABYTE está redefinindo o que a computação pode alcançar na era da IA.

GIGABYTE na COMPUTEX 2025: acelerando o futuro da IA com soluções completas de infraestrutura e computação

Soluções completas para data centers: do hardware ao gerenciamento do cluster

No centro das atenções está o GIGAPOD, a infraestrutura de alta densidade e em escala de rack da GIGABYTE para cargas de trabalho de IA. Integrada ao GPM – a plataforma de gerenciamento interna da GIGABYTE –, a solução permite a orquestração unificada de recursos, do nó ao rack e ao cluster. Essa poderosa combinação permite a implementação rápida, a otimização da carga de trabalho e o monitoramento do sistema em tempo real, o que constitui a espinha dorsal da infraestrutura da IA dimensionável.

A GIGABYTE usa seu servidor G4L3 DLC e um módulo de rack 4+1 para demonstrar a presteza do GIGAPOD para computação em maior densidade, aproveitando o resfriamento líquido direto para aumentar a eficiência energética e o desempenho térmico. Com integração e validação em nível de sistema, a GIGABYTE permite a implementação acelerada por meio de parcerias com líderes do setor.

A GIGABYTE se posiciona como um construtor de infraestrutura de data center de IA, oferecendo serviços de data center de nível L12 que englobam consultoria, design de instalações, integração de sistemas, implementação e operações contínuas. Com o apoio de uma gama completa de servidores de IA e sistemas em nível de rack compatíveis com AMD Instinct™, Intel® Gaudi® 3 e NVIDIA HGX™, a GIGABYTE oferece densidade de desempenho otimizada, arquitetura escalável e profunda integração de sistemas, fornecendo soluções prontas para uso que reduzem o tempo até a IA.

Capacitar o treinamento em IA com plataformas de ponta

Na linha de frente do treinamento em IA, a GIGABYTE oferece uma série de servidores de alto desempenho criados para suportar as mais recentes arquiteturas de GPU e maximizar o rendimento computacional:

Plataforma AMD: equipada com as mais recentes GPUs AMD Instinct™ série MI350 e Pensando™ Pollara 400 (PCIe NIC), oferece recursos excepcionais de computação de IA para cargas de trabalho de última geração.

Plataforma Intel: com processadores Intel® Xeon® de 5ª geração e aceleradores de IA Gaudi® 3, essas plataformas são adaptadas para implementação de IA em escala empresarial e cenários de inferência em tempo real.

Fábrica de IA da NVIDIA Enterprise: para fluxos de trabalho de IA agêntica e física, tomada de decisão autônoma e muito mais, esse design full-stack integra o GIGABYTE XL44-SD1 com o NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition, o NVIDIA Spectrum-X™ e o NVIDIA AI Enterprise.

Um dos principais destaques é a nova plataforma NVIDIA GB300 NVL72, com 72 GPUs Blackwell e 36 CPUs Grace em um gabinete com resfriamento líquido, alimentado por ConnectX-8 SuperNICs para inferência massiva de IA. As plataformas robustas da GIGABYTE também incluem sistemas em nível de rack compatíveis com OCP e arquiteturas de memória avançadas que aproveitam o CXL para computação e armazenamento desagregados.

A GIGABYTE também colabora com os principais parceiros de armazenamento para fornecer as tecnologias de armazenamento de próxima geração, alimentando cargas de trabalho em escala de petabyte e clusters de IA com IOPS extremo.

Na borda e além da inferência

A GIGABYTE apresenta sistemas integrados e minicomputadores de IA construídos com NVIDIA Jetson, Intel e AMD, permitindo IA de baixa latência em fabricação inteligente, transporte e espaços comerciais. Uma demonstração de fábrica inteligente destaca o sistema de visão de IA da GIGABYTE para contagem de pessoas em tempo real e análise de fluxo.

Para os usuários finais, a GIGABYTE apresenta produtos destacados de IA e jogos, liderados pelas placas-mãe Z890 e X870/X870E com overclocking de memória DDR5 acelerado por IA e ajuste de IA, emparelhado com o AI TOP Utility para otimização de modelos locais. As GPUs GeForce RTX 50 e Radeon RX 9000 estreiam com designs líquidos, aéreos e SFF. Os notebooks Copilot+ AI contam com o exclusivo agente de IA GIMATE e o resfriamento WINDFORCE Infinity EX. Também em exibição: FO32U2P, o primeiro monitor QD-OLED DP2.1 UHBR20 do mundo, e os monitores OLED de 500 Hz mais rápidos, FO27Q5P. O novo computador de mesa AORUS SUPREME 5 é equipado com CPUs AMD X3D e resfriamento líquido premium.

Ao acelerar a implementação da infraestrutura inteligente, a GIGABYTE está impulsionando um mundo mais inteligente e conectado, onde a computação lidera o caminho a seguir.

https://www.gigabyte.com/Events/Computex

Assessoria de Imprensa: brand@GIGABYTE.com