Lenovo apresenta nova geração de computadores de mesa e monitores com IA projetados para maximizar a produtividade e a multitarefa

A Lenovo™ revelou sua nova geração de dispositivos empresariais para locais de trabalho modernos, apresentando uma seleção abrangente de computadores de mesa ThinkCentre M Series Gen 6 equipados por IA e os monitores ThinkVision T Series Gen 40. Projetada para atender às necessidades de empresas de todos os portes, a família de desktops ThinkCentre combina desempenho e confiabilidade em diferentes formatos, incluindo torre, compacto e all-in-one (AIO), enquanto os monitores ThinkVision T Series combinam excelente exibição, conectividade e capacidade de gerenciamento.

“Quase metade das empresas acredita que os dispositivos alimentados por IA aumentam a produtividade dos funcionários, e 90% delas já estão testando, planejando ou explorando implementações de PCs equipados com IA, de acordo com uma recente pesquisa global da Lenovo e da IDC com tomadores de decisões de TI. A IA remodelou e continuará remodelando o futuro do trabalho, e a Lenovo tem orgulho de liderar o caminho com uma nova geração de computadores de mesa e monitores com IA que atendem às necessidades em constante mudança das empresas nesta nova era”, disse Johnson Jia, vice-presidente sênior do Centro de Inovação Global do Intelligent Devices Group da Lenovo. “Nossos mais recentes desktops ThinkCentre M Series Gen 6 e monitores ThinkVision T Series Gen 40 capacitam empresas de todos os tamanhos com desempenho escalável para desbloquear a produtividade e a criatividade da IA de última geração.”

Potência dimensionável e desempenho imponente

Com uma combinação inigualável de potência e capacidade de expansão, os desktops ThinkCentre M Series Gen 6 da Lenovo, tanto em formato torre quanto compacto, foram projetados para os ambientes de negócios mais exigentes. Projetados para treinamento de modelos de IA, projetos 3D, análise de dados e muito mais, esses computadores de mesa oferecem o máximo desempenho de TOPs graças a uma combinação de CPU, NPU e GPU discretas, além de excelente conectividade com uma variedade de portas. Os modelos de torre, como o ThinkCentre M90t Gen 6, são equipados com até Intel vPro® Enterprise com processadores Intel® Core™ Ultra 9 (Série 2) com capacidade para IA, compatibilidade com memória DDR5 e oito slots de expansão que o tornam preparado para o futuro.

Grande capacidade em um tamanho compacto

Ideal para configurações compactas, os desktops ThinkCentre M Series Gen 6 também vêm em um design compacto de 1L que pode caber ou se esconder atrás da tela de um monitor ou até mesmo dentro de uma gaveta da mesa. Ideais para os setores de saúde, varejo e financeiro, esses computadores de mesa minúsculos oferecem desempenho de IA de nível empresarial e podem ser totalmente personalizados, desde componentes até acessórios, como opções de montagem. Alguns modelos, incluindo o ThinkCentre M90q Gen 6, podem ser alimentados por até um processador Intel® Core™ Ultra 9, suportam até quatro monitores e podem vir com uma NPU discreta opcional de 30 TOPs para IA protegida no dispositivo.

Design otimizado com inteligência artificial

Para as empresas que exigem desempenho de IA sem complicações, os desktops Lenovo ThinkCentre M Series Gen 6 AIO oferecem energia eficiente com uma tela imersiva. Projetado para os setores mais exigentes, incluindo aqueles que requerem visualização 3D, como saúde, criatividade e educação, a nova geração de AIOs pode oferecer até 260 TOPs de desempenho de IA com os ultraprocessadores Intel® Core™. Alguns modelos, como o ThinkCentre M90a Gen 6, apresentam uma tela FHD antirreflexo de 23,8" quase sem bordas com 99% de precisão de cores sRGB, uma taxa de atualização suave de 120 Hz1 para imagens nítidas e certificações EyeSafe® e IP55 de resistênciaàágua eàpoeira.2

Os novos desktops ThinkCentre M Series Gen 6 da Lenovo vêm com as soluções de IA próprias da Lenovo, incluindo o assistente pessoal Lenovo AI Now no dispositivo para melhorar a produtividade e a automação do fluxo de trabalho e o Lenovo AI Turbo Engine , que aloca continuamente recursos para otimizar o desempenho com base na carga de trabalho, e são apoiados pelo ThinkShield da Lenovo, uma solução abrangente de segurança de ponta a ponta que combina hardware e software para proteger seus dados. Para maior segurança, eles incluem um chip dTPM 2.0 que criptografa senhas e dados, uma proteção Smart USB baseada em BIOS e desativação de porta USB individual para ajudar a impedir o acesso não autorizado por meio de periféricos e muito mais.

Desempenho visual e conectividade versátil

A opção ideal para profissionais modernos, os monitores ThinkVision T Series Gen 40 da Lenovo oferecem desempenho que atende às necessidades individuais. A família de monitores IPS WQHD e UHD apresenta uma ampla gama de cores 99% sRGB e BT.709 para imagens precisas e vibrantes e uma taxa de atualização variável3 (48-120Hz) que se ajusta dinamicamente ao conteúdo na tela, o que permite economizar energia a longo prazo e desfrutar de uma experiência visual suave. Projetado para otimizar a eficiência, cada monitor apresenta diversas opções de conectividade, incluindo a solução de um cabo USB-C® nos monitores de acoplamento ThinkVision, tecnologias modulares integradas para conferências remotas VoIP com recursos alimentados por IA4 e muito mais. Algumas unidades oferecem carregamento rápido de dispositivos com fornecimento de energia de até 100W.5

Design responsável e gerenciamento centralizado

O compromisso da Lenovo com o aumento do uso de materiais mais sustentáveis6 se reflete na linha de monitores ThinkVision T Series Gen 40, que utiliza 95% de plástico reciclado pós-consumo7 e uma embalagem sem plástico. A linha também conta com a certificação para atender aos mais rigorosos padrões ambientais do setor, incluindo ENERGY STAR®, TCO e EPEAT Gold8. Para os gerentes de TI, o Lenovo Display Fleet Manager (LDFM) melhora a capacidade de gerenciamento remoto com gerenciamento centralizado de ativos, atualizações de firmware e configurações de display. Com o LDFM, as atualizações de firmware são feitas em cerca de um minuto e podem ser implementadas em lotes para minimizar o tempo de inatividade para os usuários finais.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com uma receita de US$ 57 bilhões, classificada em 248 na lista Fortune Global 500, e atende milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco na visão ousada de oferecer Tecnologia Mais Inteligente para Todos, a Lenovo se baseou em seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, com um portfólio que vai do bolsoànuvem, incluindo dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones e tablets), infraestrutura (servidores, armazenamento, edge, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações que mudam o mundo está construindo um futuro mais equalitário, confiável e inteligente para todos, em qualquer lugar. A Lenovo está listada na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

