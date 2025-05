Crescimento do Salesforce impulsiona empresas do segmento

O mercado da tecnologia está sempre em transformação e, também por isso, em constante crescimento. No que se refere às inovações voltadas ao atendimento empresarial, as ferramentas de CRM ganham cada vez mais espaço. Para auxiliar as companhias no uso deste tipo de tecnologia, existem empresas como a Ceres Technology, que realiza consultorias e a implementação do Salesforce.

A Ceres Technology foi fundada no final de 2023 e, em um ano, cresceu 715% em faturamento – com base no ano fiscal do Salesforce, de janeiro a fevereiro. Para 2025, a estimativa é de que o crescimento seja de 180% em relação ao ano anterior.

A rápida expansão se deu, também, no número de clientes atendidos. Mesmo sendo desenvolvida a partir do modelo de negócios de startup, hoje a Ceres atende cerca de 80 clientes de todo o Brasil. A implementação do Salesforce foi feita para marcas como WLM, Clube Candeias, Pão e Talho e Nostrali Cidadania Italiana.

Para conseguir entregar com qualidade, o rápido crescimento exigiu adaptação e uma estruturação na equipe. A empresa, que começou com os três sócios, hoje tem 40 funcionários especialistas em Salesforce. A Ceres buscou suas referências nas maiores companhias do mercado para ter internamente as melhores práticas de atuação.

Conforme pontua o sócio da Ceres Eduardo Bidese, “neste ano, nosso foco é nos consolidarmos como uma das melhores consultorias de Salesforce do Brasil. Queremos seguir otimizando nossos serviços, com um atendimento altamente qualificado dentro do setor”. E os planos da empresa não param: a expectativa é expandir para o atendimento a nível internacional no futuro. Neste momento, apesar da fundação ter sido em Caxias do Sul, eles já contam com profissionais que atuam a partir de outros países, como a Itália.

Crescimento leva em consideração os resultados do próprio Salesforce

O planejamento de expansão mundial da Ceres Technology leva em consideração as estimativas de crescimento de mercado do próprio Salesforce, que segue aumentando o marketshare.

A previsão de faturamento da empresa ficou entre US$ 40,5 bilhões e US$ 40,9 bilhões para o ano fiscal de 2026. No quarto trimestre fiscal encerrado em 31 de janeiro, a Salesforce registrou um crescimento de 7,6% na receita, totalizando US$ 9,99 bilhões. O lucro líquido foi de US$ 1,71 bilhão.

Além disso, em março, a gigante do software em nuvem anunciou um investimento de US$ 1 bilhão em Singapura, com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento tecnológico e promover a adoção de soluções de inteligência artificial (IA) no país.

A iniciativa visa acelerar a transformação digital, com foco na expansão do Agentforce, a plataforma de IA da Salesforce.

Alinhada às tendências globais e às projeções de expansão da própria Salesforce, a Ceres Technology demonstra preparo e visão estratégica para atuar em um cenário cada vez mais competitivo — e global.

Website: https://cerestec.io/