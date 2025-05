SecurityBridge se une à Microsoft para aprimorar a segurança do SAP com o Microsoft Sentinel

A SecurityBridge, o Centro de Comando de Cibersegurança para SAP, tem o prazer de anunciar sua colaboração com a Microsoft para integrar dados SAP ao Microsoft Sentinel. A integração permite que o SecurityBridge compartilhe perfeitamente os eventos de segurança do SAP com o gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM) nativo da nuvem do Microsoft Sentinel – aumentando a visibilidade para detectar e responder a ameaças em cenários SAP quando for importante.

“Essa colaboração estreita representa um avanço significativo na segurança do SAP. Ao combinar nossa plataforma de cibersegurança nativa do SAP com os recursos do Microsoft Sentinel, tornamos os eventos complexos de segurança do SAP acessíveis e acionáveis para todas as equipes de segurança, fornecendo, em última análise, aos clientes o conhecimento necessário para proteger melhor os sistemas SAP contra ameaças”, disse Ivan Mans, CTO e cofundador da SecurityBridge.

Os sistemas SAP são essenciais para muitas organizações, pois gerenciam processos de negócios críticos e dados sensíveis. No entanto, garantir a segurança desses sistemas sempre representou um desafio, devidoàsua complexidade eànatureza altamente especializada das aplicações SAP. A integração do SecurityBridge com o Microsoft Sentinel proporciona aos clientes SAP os seguintes benefícios:

Inteligência de segurança com IA: combine o aprendizado de máquina do Microsoft Sentinel e as capacidades do Microsoft Security Copilot com os insights de segurança SAP do SecurityBridge para identificar padrões sofisticados de ataques em seu ambiente.

combine o aprendizado de máquina do Microsoft Sentinel e as capacidades do Microsoft Security Copilot com os insights de segurança SAP do SecurityBridge para identificar padrões sofisticados de ataques em seu ambiente. Cobertura abrangente de segurança SAP: melhore o monitoramento nativo do SAP no Microsoft Sentinel com o gerenciamento especializado de vulnerabilidades e a verificação de código ABAP do SecurityBridge, proporcionando uma proteção mais profunda para seu ambiente SAP.

melhore o monitoramento nativo do SAP no Microsoft Sentinel com o gerenciamento especializado de vulnerabilidades e a verificação de código ABAP do SecurityBridge, proporcionando uma proteção mais profunda para seu ambiente SAP. Detecção unificada de ameaças: ao encaminhar eventos de segurança para o Microsoft Sentinel, as organizações podem consolidar dados de segurança SAP com outras informações de segurança, oferecendo uma visão unificada do cenário de ameaças na Plataforma Unificada de Operações de Segurança da Microsoft. Essa abordagem holística garante que eventos críticos de segurança SAP sejam monitorados e gerenciados centralmente.

ao encaminhar eventos de segurança para o Microsoft Sentinel, as organizações podem consolidar dados de segurança SAP com outras informações de segurança, oferecendo uma visão unificada do cenário de ameaças na Plataforma Unificada de Operações de Segurança da Microsoft. Essa abordagem holística garante que eventos críticos de segurança SAP sejam monitorados e gerenciados centralmente. Maior eficiência do SOC: a integração capacita os Centros de Operações de Segurança (SOCs) com insights acionáveis sobre aplicações SAP, reduzindo a lacuna entre TI e segurança SAP. Analistas de segurança podem acessar eventos de segurança SAP de maneira compreensível e facilitadora para a tomada de decisões, reduzindo a complexidade e melhorando os tempos de resposta.

a integração capacita os Centros de Operações de Segurança (SOCs) com insights acionáveis sobre aplicações SAP, reduzindo a lacuna entre TI e segurança SAP. Analistas de segurança podem acessar eventos de segurança SAP de maneira compreensível e facilitadora para a tomada de decisões, reduzindo a complexidade e melhorando os tempos de resposta. Implantação escalável e flexível: a solução é compatível com ambientes SAP complexos e em larga escala, seja no local, na nuvem, SAP RISE ou em configurações híbridas. Essa flexibilidade garante que as organizações possam adaptar a integração às suas necessidades específicas, suportando tanto sistemas SAP locais quanto baseados na nuvem.

“A Microsoft adota uma abordagem holística para a segurança do SAP, indo além de conversas isoladas. Ao integrar inteligência contra ameaças e copilotos de segurança em uma plataforma unificada, demonstramos que a segurança não se limita às aplicações ou aos dados do SAP – trata-se de todo o ecossistema. A SecurityBridge complementa esse esforço com seus recursos líderes em prevenção, como o Gerenciamento de Vulnerabilidades do SAP e a Varredura de Código ABAP”, disse Martin Pankraz, gerente de Produto de Segurança SAP da Microsoft.

Sobre a SecurityBridge

A SecurityBridge é a principal fornecedora de uma plataforma abrangente de cibersegurança nativa do SAP, que permite a organizações em todo o mundo protegerem seus sistemas de negócios mais críticos. Sua plataforma integra de forma transparente recursos avançados de monitoramento de ameaças em tempo real, gerenciamento de vulnerabilidades e conformidade diretamente no ambiente SAP — tudo isso com o mínimo de esforço manual. Com uma visão completa de 360° da postura de segurança no SAP, a solução se destaca pela facilidade de uso, rápida implementação e modelo de licenciamento transparente. A SecurityBridge possui um histórico comprovado de sucesso, com excelente avaliação por parte dos clientes e mais de 5.000 sistemas SAP protegidos globalmente. Comprometida com a inovação, a transparência e o foco no cliente, a empresa garante que os usuários SAP possam enfrentar com confiança o cenário em constante evolução das ameaçasàsegurança www.securitybridge.com.

