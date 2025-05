Belgo Arames completa 50 anos com foco no futuro

Fundada em 1975, a Belgo Arames completa 50 anos de atuação no Brasil com presença em segmentos estratégicos para o desenvolvimento nacional, como agronegócio, construção civil, automotivo, telecomunicações, energia, mineração e petróleo. Ao longo de sua trajetória, a empresa tem investido em tecnologia, inovação e sustentabilidade, com o objetivo de ampliar sua contribuição à economia e à sociedade.

Resultado da parceria entre a ArcelorMittal e a Bekaert, a companhia tem sede em Contagem (MG) e opera com oito plantas industriais localizadas em Minas Gerais, São Paulo e Bahia. A atuação diversificada permite que seus produtos estejam presentes em diversas etapas da cadeia produtiva, desde a geração de energia e mobilidade urbana até a segurança patrimonial e infraestrutura rural.

Presença em diferentes setores da indústria nacional

A gama de produtos da Belgo Arames busca atender às necessidades específicas de setores variados. No agronegócio, a empresa desenvolve soluções como arames, cordoalhas e cercas para a contenção e manejo de animais, além de itens voltados à agricultura.



Já na construção civil, as aplicações envolvem fibras de aço, cordoalhas, telas, gradis e gabiões, utilizados em obras estruturais e urbanas.

Na indústria automotiva, os arames produzidos são empregados em itens como reforços de pneus (steel cord), molas mecânicas, peças estruturais e componentes de segurança.



No setor de energia e telecomunicações, os produtos são desenvolvidos para sustentar redes de transmissão elétrica e de dados. Há também soluções específicas para mineração, petróleo e processos de soldagem industrial.

Investimentos voltados para o aumento da capacidade produtiva

Para ampliar sua competitividade e acompanhar a evolução da demanda, a Belgo Arames tem realizado investimentos estratégicos nas unidades industriais. A fábrica de telas localizada em Contagem (MG) está recebendo aportes para aumentar a capacidade de produção de cercamentos urbanos e gradis voltados à proteção de equipamentos industriais.

Desde 2018, mais de R$ 200 milhões foram direcionados às unidades de steel cord em Itaúna (MG) e Sumaré (SP). As duas plantas localizadas em Feira de Santana (BA), responsáveis por quase um terço da produção nacional da empresa, passam por processos de automação e digitalização.

Tecnologia e sustentabilidade

A companhia também tem investido em tecnologias como Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT) para a modernização de processos, buscando aumentar a produtividade e reduzir os impactos ambientais.

Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização Mundial das Nações Unidas (ONU), a Belgo Arames definiu metas ambientais para 2030, como a redução de 10% no consumo de energia e de 17% nas emissões relativas de gases de efeito estufa (Escopos I e II), além da eliminação do envio de resíduos industriais para aterros.

Impacto social e geração de empregos diretos e indiretos

A atuação da empresa tem como premissa ir além do setor industrial. Atualmente, mais de 3.500 profissionais trabalham diretamente nas unidades da Belgo Arames e cerca de 1.400 empregos indiretos são gerados anualmente.

As iniciativas de desenvolvimento social são refletidas nos recursos destinados a projetos de educação, cultura, inclusão e qualidade de vida, que já impactaram mais de sete milhões de pessoas nas últimas décadas.

Nos últimos 15 anos, aproximadamente R$ 475 milhões foram aplicados nessas iniciativas, utilizando recursos próprios e incentivos fiscais.

As ações com foco no cuidado e bem-estar dos empregados e empregadas renderam à Belgo Arames destaque no ranking "Lugares Incríveis para Trabalhar" entre a categoria de empresas brasileiras de grande porte.

Em 2024, o programa de diversidade e inclusão da empresa foi reconhecido por uma pesquisa nacional realizada pelo Instituto Ethos em parceria com a revista Época.



Foco no futuro

Ao completar meio século de atividades, a Belgo Arames busca reafirmar sua estratégia baseada em inovação tecnológica, responsabilidade ambiental e transformação social. Com investimentos contínuos e foco em práticas sustentáveis, a empresa deseja fortalecer sua atuação em setores essenciais da economia brasileira, contribuindo para o desenvolvimento do país nos próximos anos.

Para saber mais, basta acessar: https://www.belgo.com.br/

Website: https://www.belgo.com.br/