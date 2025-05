Ant International faz parceria com Barclays para gestão mundial de tesouraria com modelo cambial patenteado com base em IA

A Ant International fez parceria com o banco líder do Reino Unido, Barclays, para aumentar a eficiência e a resiliência na gestão mundial de tesouraria para empresas. Nesta parceria, as duas partes irão combinar soluções inovadoras, incluindo o modelo cambial de IA (Transformador de Série Temporal - TST) patenteado da Ant, a fim de ajudar as empresas a reduzir custos e riscos cambiais referentes a volatilidades internacionais.

No estágio inicial da cooperação, a Ant International concluiu com sucesso o primeiro lote de suas transações cambiais intragrupo com o Barclays.

O modelo TST da Ant International é um modelo de big data baseado em arquitetura de transformador com cerca de 2 bilhões de parâmetros. Ao integrar os algoritmos de previsão de série temporal mais recentes, o modelo TST prevê padrões ao longo do tempo. A Ant também criou novas estruturas de pré-treinamento e ajuste fino supervisionado (SFT) para treinar o modelo e aprimorar suas previsões ao longo do tempo.

O modelo TST agora prevê o fluxo de caixa e a exposição cambial da empresa por hora, dia e semana, com precisão superior a 90%. Isto permite previsões mais precisas dos volumes de negociação e reduz custos desnecessários com cobertura e prêmios de risco pelos bancos, reduzindo assim os custos de cobertura e os custos cambiais em geral.

O Barclays integrou o modelo TSTàsua plataforma de cobertura cambial, BARX NetFX, que atende amplamente os setores de comércio eletrônico e pagamentos. Esta cooperação é parte da estratégia de automação cambial do Barclays, com foco em desenvolver ferramentas que ajudam seus clientes a digitalizar fluxos de trabalho e otimizar a cobertura cambial.

Ao integrar o modelo TSTàsua solução Guaranteed FX, o Barclays aperfeiçoa sua plataforma BARX NetFX, resultando em maior precisão em prever exposições cambiais da Ant International. Isto, por sua vez, permite que o banco ofereça cobertura cambial mais precisa, reduza seus custos de cobertura e aumente a eficiência geral de sua plataforma. Assim, a Ant International aproveita esta rentabilidade em suas cotações de câmbio para empresas, ao oferecer taxas competitivas e manter relativa estabilidade de preços para as principais moedas de negociação, incluindo EUR e USD. Nas transações de teste iniciais, a Ant International já ajudou seus clientes a economizar em custos cambiais.

O caso de uso da Ant International com o Barclays ressalta o potencial do modelo TST para ajudar empresas a mitigar a volatilidade cambial internacional através da IA.

"A Ant International vem sendo uma parceira valiosa e de longa data do Barclays e ficamos animados em trabalhar juntos nesta solução inovadora", disse Ben Parkinson, Chefe de Vendas Globais de Fintech e Automação de Câmbio no Barclays. "Esta cooperação reflete o enorme relacionamento e a confiança mútua entre nossas equipes. Seu modelo de IA de vanguarda melhorou a precisão da previsão de fluxos de caixa e nos ajudou a otimizar o processo de cobertura cambial. Ao combinar os recursos avançados de previsão de IA da Ant International com nossa experiência líder de mercado em câmbio, pudemos reduzir a incerteza e os custos, ao definir um novo padrão para a gestão de risco cambial."

Kelvin Li, Diretor Geral de Tecnologia de Plataformas da Ant International, disse: "A cooperação com o Barclays em nosso modelo Transformador de Série Temporal é um marco importante em nossa jornada contínua para ajudar as tesourarias a otimizar suas estratégias cambiais. Os resultados que obtivemos ao combinar as capacidades bancárias avançadas do Barclays com as soluções inovadoras da Ant International demonstram como a tecnologia pode aperfeiçoar o modo como as empresas administram sua liquidez mundial, possibilitando transações cambiais mais eficientes. Também demonstra como a melhoria de nossa gestão de tesouraria pode beneficiar nossos clientes, quando as empresas transformam a rentabilidade em taxas de câmbio competitivas.

"Esta cooperação é uma grande comprovação de como o Barclays está dedicado a evoluir junto com nossos parceiros, aproveitando nossos pontos fortes complementares para aprimorar nossas ofertas e oferecer soluções mais impactantes", disse Pushkaraj Gumaste, Chefe de Serviços Bancários Corporativos da Barclays na Ásia-Pacífico e Oriente Médio. "É um exemplo perfeito de como podemos tornar os negócios internacionais mais simples e eficientes para nossos clientes, enquanto aprofundamos o valor que agregamos às suas operações internacionais."

Com as transações a nível mundial previstas para chegar a mais de US$ 290 trilhões até 2030, a Ant International e o Barclays reconhecem a necessidade de soluções cambiais inovadoras que permitam às empresas realizar transações de modo mais integrado e seguro. Embora o caso de uso atualmente suporte os principais pares de moedas utilizados pela Ant International, ambas as empresas pretendem aperfeiçoar a solução para abranger mais moedas e atender a mais necessidades comerciais.

Sobre a Ant International

Com sede em Singapura, a Ant International é líder mundial em efetuar pagamentos digitais, digitalização e tecnologia financeira, oferecendo uma plataforma unificada de tecnologia para desenvolver o comércio de última geração para todos. Em estreita cooperação com parceiros, a empresa dá suporte a comerciantes de todos os portes ao redor do mundo para realizar suas aspirações de crescimento mediante uma gama abrangente de soluções de pagamentos digitais e serviços financeiros orientadosàtecnologia. Para saber mais, acesse https://www.ant-intl.com/

