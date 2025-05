Perficient nomeia Yusuf Tayob como diretor-executivo

A Perficient, a consultoria digital com liderança global que transforma as empresas e marcas mais admiradas do mundo, anunciou hoje a nomeação de Yusuf Tayob como diretor-executivo, que entrará em vigor em 21 de maio de 2025.

Yusuf Tayob

“Yusuf possui a experiência, a energia e a perspectiva necessárias para orientar a Perficient em seu próximo capítulo de desenvolvimento com foco em inteligência artificial”, observou o conselho de administração. “Sua habilidade comprovada para expandir negócios multibilionários, formar e alimentar equipes de alto rendimento e estabelecer parcerias inovadoras em ecossistemas faz dele o líder perfeito para dar continuidade a mais de duas décadas de sucesso da Perficient como uma empresa pioneira no setor.”

Anteriormente, Tayob trabalhou por mais de 24 anos na Accenture. Ao longo de sua gestão, Tayob comandou centenas de milhares de colaboradores nos Estados Unidos, Europa, Índia e América Latina, desempenhando várias funções de liderança global, como o de presidente da Prática Global de Comunicação, Mídia e Tecnologia e CEO do Grupo de Operações da Accenture. Além disso, liderou diversos negócios de consultoria geográfica e setorial e foi o chefe global do Accenture Salesforce Business Group. Tayob foi um dos membros do Comitê de Gestão Global da Accenture.

“Estou muito entusiasmado por fazer parte de uma empresa cuja história, influência e impacto admiro há muito tempo”, disse Tayob. “Há 25 anos, a Perficient combina profundo domínio no setor com uma rede de parceiros de tecnologia de nível mundial para oferecer soluções digitais transformadoras. O sucesso notável da empresa é resultado de uma abordagem disciplinada e pragmática para desafiar o que está estabelecido, com profissionais altamente qualificados e respeitados, além de dar atenção constante aos clientes eàgeração de valor. A Perficient está apta a identificar e captar a natureza revolucionária da IA generativa e a incrível oportunidade que ela representa para auxiliar nossos clientes a acelerarem o crescimento. Tenho uma grande expectativa em relação ao nosso futuro.”

Como CEO, Tayob se concentrará na ampliação do portfólio de IA nativa de serviços de consultoria digital da Perficient, expandindo a entrega global e os centros de talentos, reforçando alianças estratégicas no ecossistema de nuvem, dados e tecnologia emergente e investindo em modelos de entrega inovadores que aprimorem os resultados do cliente.

Atualmente, mais de 7.000 funcionários da Perficient do mundo inteiro promovem a transformação das empresas por meio de estratégia, experiência, produto, plataforma, dados e competência em IA. Em outubro de 2024, a Perficient foi adquirida pela EQT, uma das principais empresas de investimento do mundo.

"Estamos muito felizes em receber Yusuf Tayob, um líder excepcional, como o novo CEO da Perficient”, disse Hari Gopalakrishnan, sócio e codiretor de serviços da EQT e membro do conselho de administração da Perficient. "A EQT pretende estreitar a colaboração com Yusuf, o conselho e a equipe de liderança da Perficient para assegurar que a empresa receba o apoio necessário para aprimorar seu ecossistema de parceiros, ampliar as oportunidades para seus funcionários e liderar o caminho em consultoria de gestão e serviços de tecnologia com foco em inteligência artificial. Também expressamos nossa gratidão ao membro do conselho Xiao Guo por sua liderança segura e ponderada como CEO interino durante este período tão importante de transição."

Sobre a Perficient

A Perficient é uma empresa de consultoria digital líder global. Nossos especialistas estratégicos, designers, tecnólogos e engenheiros capacitam as empresas mais inovadoras e marcas admiradas do mundo a avançarem com ousadia e gerarem resultados efetivos por meio do poder da tecnologia. Ultrapassamos obstáculos, temos uma obsessão por resultados e construímos o futuro para nossos clientes. Para mais informações, acesse www.perficient.com.

