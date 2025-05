Yamá apresenta pó descolorante com carvão ativado

O Brasil se destaca como uma referência internacional em cabelos descoloridos, impulsionado pela alta demanda por serviços de loiros nos salões de beleza. De acordo com um estudo da Kline sobre o mercado profissional de cabelos no país, 86% das pessoas com cabelos loiros adotaram a tonalidade por meio de processos químicos, enquanto 25% das pessoas que colorem os fios escolhem tons de loiro ou fazem luzes.

A Yamá Cosméticos apresenta um lançamento para o mercado brasileiro de descoloração capilar. O Pó Descolorante Black Carbon incorpora o Carvão Ativado, um ativo, que possui efeito detox para purificar os fios durante o processo de clareamento, neutralizando tons amarelados para um resultado mais uniforme.

"Nosso objetivo era oferecer aos profissionais de beleza um produto que não apenas descolorisse os fios, mas também contribuísse para a saúde capilar. O Black Carbon tem o objetivo de proporcionar um resultado mais uniforme e reduzir a agressividade do processo", explica Elaine Mantoaneli, coordenadora técnica da Yamá Cosméticos. Com pigmentação cinza, ele garante uma base mais neutra, evitando reflexos indesejados e proporcionando um loiro mais puro e sofisticado.

A Yamá reforça que o produto pode ser utilizado em todos os tipos de cabelo e procedimentos, desde que sejam respeitadas as orientações de uso. Entre os cuidados recomendados estão evitar fontes de calor durante a aplicação, não se expor ao sol enquanto o produto age e realizar testes prévios para minimizar riscos de irritação. "A segurança sempre foi uma prioridade para nós. Por isso, recomendamos a realização da anamnese capilar antes de qualquer procedimento químico", acrescenta a coordenadora técnica.

O Black Carbon possui uma composição menos agressiva, o que reduz a ardência comum nos processos de descoloração. "Testamos rigorosamente o produto para garantir que ele ofereça o máximo de eficácia com o menor impacto possível para o couro cabeludo e a fibra capilar", destaca Mantoaneli.

O produto possui certificação vegana e selo cruelty-free. "Seguimos em busca de soluções que superem as necessidades dos consumidores e tragam mais eficiência para os profissionais de beleza", conclui a coordenadora.

Website: https://www.yama.com.br/