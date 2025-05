Dinamize facilita campanhas personalizadas com nova funcionalidade

Os padrões de consumo estão mudando rapidamente na era digital e entender é essencial para o sucesso no mercado atual. Segundo a Pesquisa Consumo Consciente, conduzida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 94% dos brasileiros afirmam adotar um hábito de consumo mais consciente. Isso envolve, principalmente, a pesquisa de preços, a moderação nas compras e a evitação de compras por impulso.

Pensando nisso, a Dinamize, plataforma em automação de marketing multicanal, reforça seu ecossistema com um recurso para potencializar a gestão de relacionamento com clientes: a Matriz RFM. Desenvolvida para auxiliar a análise de dados de Recência, Frequência e Valor Monetário (RFM), a solução chega para simplificar a segmentação de bases de contatos, oferecer insights estratégicos e impulsionar resultados personalizados para negócios digitais.

A funcionalidade permite que empresas identifiquem automaticamente padrões de comportamento de compra, classifiquem clientes por nível de engajamento e valor para o negócio e executem campanhas altamente direcionadas. Com visualização intuitiva e integrada à plataforma, a Matriz RFM elimina a necessidade de processos manuais ou conexões complexas entre sistemas, economizando tempo e recursos estratégicos.

“Estamos transformando dados em ação de forma simples e eficaz. A Matriz RFM empodera empresas a entenderem os clientes e se comunicarem com mais precisão e resultado”, ressalta Jonatas Abbott, CEO da Dinamize.

Com a novidade, empresas podem criar ações específicas para clientes VIPs (alto valor e frequência de compras), reativar consumidores inativos com mensagens personalizadas, nutrir leads promissores que ainda não finalizaram uma compra e automatizar campanhas de estímulo à recompra. A segmentação visual facilita a priorização de públicos, visando garantir que cada comunicação seja oportuna.

“A Matriz RFM reflete nosso compromisso em entregar uma solução para as marcas atendidas. Queremos apoiar nossos clientes em todas as etapas do ciclo de vida do consumidor: desde a nutrição e vendas até a retenção e análise aprofundada de comportamento”, afirma Abbott.

Antes restrita a análises fragmentadas e esforços manuais, a segmentação RFM agora é acessível em poucos cliques na plataforma Dinamize. A funcionalidade integra-se aos recursos existentes, como automações de marketing e vendas, disparos de e-mail, WhatsApp e SMS e relatórios de desempenho.