NIQ anuncia colaboração global de dados com a The Trade Desk para aprimorar a segmentação de público

A NIQ, empresa líder em inteligência de consumo, anunciou hoje uma colaboração global estratégica com a The Trade Desk, líder mundial em tecnologia de publicidade. A parceria integrará a inteligência de consumo e os insights globais da NIQ sobre hábitos de compraàplataforma da The Trade Desk, ajudando os profissionais de marketing a planejar e ativar campanhas publicitárias com mais precisão.

Esses públicos novos no mercado, agora disponíveis na plataforma de compra de mídia da The Trade Desk, permitirão que os anunciantes alcancem seus públicos em mercados globais com mais eficácia e precisão. "Nossa colaboração com a The Trade Desk representa um avanço importante em nossa missão de oferecer insights acionáveis para o setor publicitário em escala global", afirmou Joshua Pisano, líder global de produto e mídia da NIQ. "Ao integrar os públicos avançados da NIQ ao marketplace de dados líder da The Trade Desk, oferecemos aos anunciantes novos recursos de dados que aumentam a eficácia da segmentação de anúncios e impulsionam a performance de marketing em mercados globais".

Principais destaques:

Novos públicos baseados em compradores: os anunciantes terão acesso a públicos criados com base no maior acervo de dados de compras omnichannel do mundo, além públicos baseados em dados de compras digitais e públicos avançados da MRI-Simmons, principal fornecedora de insights e planejamento de mídia nos EUA. Novos públicos baseados em compradores da NIQ serão lançados sob a marca Consumer Canvas™, uma nova entidade da NIQ e da MRI-Simmons criada para oferecer soluções baseadas em público para anunciantes, agências e marcas.

os anunciantes terão acesso a públicos criados com base no maior acervo de dados de compras omnichannel do mundo, além públicos baseados em dados de compras digitais e públicos avançados da MRI-Simmons, principal fornecedora de insights e planejamento de mídia nos EUA. Novos recursos de segmentação geográfica: os anunciantes poderão alcançar públicos por localização de maneira mais precisa, direcionando suas campanhas para as regiões com maior potencial de crescimento de vendas. Os novos segmentos geográficos são baseados em uma combinação proprietária de dados de consumidores, varejistas e mercado. A The Trade Desk será a primeira plataforma global de tecnologia a integrar esses segmentos geográficos da NIQ, que serão lançados com públicos na Europa Ocidental, seguidos pela América do Norte no segundo trimestre e por outros mercados ao longo de 2025.

"Os anunciantes estão cada vez mais focados em aplicar dados e inteligência em suas estratégias de compra de mídia", afirmou Jay Goebel, vice-presidente de parcerias de dados da The Trade Desk. "Nossa colaboração com a NIQ trará dados de varejo e recursos de segmentação geográfica avançados para nossa plataforma, permitindo que as marcas tomem decisões bem-informadas e orientadas por dados".

Para mais informações sobre essa colaboração, entre em contato pelo e-mail info@consumercanvas.net.

Sobre a The Trade Desk:

A The Trade Desk™ é uma empresa de tecnologia que capacita os compradores de publicidade. Com sua plataforma de autoatendimento baseada em nuvem, os anunciantes podem criar, gerenciar e otimizar campanhas digitais em diversos formatos e dispositivos. Integrações com grandes parceiros de dados, inventário e publicação garantem máximo alcance e poder de decisão, enquanto APIs empresariais permitem o desenvolvimento de soluções personalizadas na plataforma. Com sede em Ventura, Califórnia, a empresa possui escritórios na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Para saber mais, acesse thetradedesk.com.

Sobre a NIQ:

A NIQ é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa do comportamento de compra dos consumidores e revelando novos caminhos para o crescimento. Em 2023, a NIQ se uniuàGfK, reunindo dois líderes do setor com alcance global incomparável. Nossa presença global abrange mais de 90 países, cobrindo cerca de 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos de consumo. Com uma leitura holística do varejo e os insights de consumo mais abrangentes, entregues em plataformas de última geração com análise avançada, a NIQ oferece a Full View™.

