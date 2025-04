Técnica Feynman otimiza aprendizado com explicação simples

A Técnica Feynman, método de aprendizado ativo que se baseia na capacidade de explicar um conceito de forma simples e clara, foi criada pelo físico ganhador do Prêmio Nobel Richard Feynman. O físico concluiu que a verdadeira compreensão de um assunto só é alcançada pela habilidade de transmiti-lo sem termos técnicos e complexos, e a dificuldade em explicar um tema de maneira fácil revela lacunas no próprio entendimento.

O método desenvolvido por Feynman consiste em quatro etapas. O primeiro passo é selecionar o conceito a ser aprendido e estudá-lo. Em seguida, o estudante deve tentar explicá-lo em termos simples, como para um leigo. A terceira etapa é identificar os pontos de dificuldade ou as áreas em que a explicação não flui naturalmente. E, por fim, é necessário revisar o conteúdo compartilhado para sanar as dúvidas e simplificar ainda mais a explicação.

Renato Alves, pesquisador cognitivo nas áreas de aprendizagem, concentração e memória, ressalta a eficácia da Técnica Feynman como ferramenta para promover uma compreensão profunda e duradoura do conteúdo. "A essência da Técnica Feynman reside no aprendizado e na transmissão do conhecimento de maneira similar ao que se faz ao ensinar uma criança. Esse processo altera significativamente a formação das nossas redes neurais, transpondo o estudo de um modelo passivo para um ativo."

Conforme esclarece o especialista, a Técnica Feynman estabelece uma forte ligação com a memorização de longo prazo ao promover uma compreensão genuína do conteúdo. Alves reforça que o segredo do método reside no aprendizado ativo, onde o indivíduo não apenas recebe informações, mas as processa e as transmite, similar ao ato de ensinar.

"Esse engajamento ativo no aprendizado estimula a formação de novas conexões neurais, facilitando a consolidação das memórias de forma duradoura, deslocando o estudante de uma postura passiva para uma ativa na construção do próprio conhecimento", declara.

Aplicação da Técnica Feynman em estudos

Um estudo, publicado pela ResearchGate e elaborado pelo pesquisador e gestor educacional Moses Adeleke Adeoye, investigou o impacto da Técnica de Feynman no sucesso de alunos com dificuldades de aprendizagem. Os resultados sugerem que o método tem o potencial de revolucionar a maneira como esses alunos abordam o aprendizado e alcançam o sucesso. Segundo a análise, os estudantes experimentaram melhorias significativas no desempenho acadêmico e autoconfiança, após a implementação da técnica.

“As técnicas de memorização têm suas origens na Grécia Antiga e permanecem relevantes em um mundo onde muitos estão delegando suas memórias a sistemas artificiais. É fundamental confiar nas nossas capacidades cognitivas naturais e, felizmente, existem treinamentos que atendem a essa demanda, como a Técnica Feynman”, defende o especialista em memorização e aprendizado.

Alves lembra que, embora a Técnica Feynman tenha ganhado notoriedade em 1965, um período anterior à disseminação de tecnologias digitais e ao estilo de vida contemporâneo marcado por distrações constantes, seus princípios permanecem relevantes para diversas áreas de estudo.

“Ao investigar a aplicação da técnica, observa-se que muitos estudantes tentam pular etapas ou adaptar as técnicas sem ter o embasamento adequado para tal. Em alguns casos, essa adaptação ocorre até mesmo por comodidade, resultando em prejuízos à eficácia do método. Um dos principais equívocos ao tentar usar essa técnica pela primeira vez, reside na falta de disciplina e foco”, pontua o profissional.

Segundo ele, atualmente existem diversos métodos que podem facilitar um estudo eficaz, incluindo técnicas de concentração e meditação, que promovem a atenção plena durante o aprendizado. Esses recursos podem ser aprimorados e se transformar em habilidades importantes para aqueles que competem em exames e concursos.

Curso de Estudo e Memorização

Para esse público, Renato Alves desenvolveu o curso de Estudo e Memorização, que tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento da memória, foco e concentração para alcançar bons resultados em vestibulares, provas e concursos. Segundo ele, a metodologia para a excelência nos estudos é uma atualização significativa da técnica Feynman e consiste em cinco etapas.

A primeira etapa é a antecipação do conteúdo; a segunda envolve assistir à aula demonstrativa; o terceiro passo refere-se ao estudo profundo e duradouro; o quarto diz respeito à memorização, utilizando técnicas específicas para consolidar o aprendizado; e o quinto passo é a revisão, visando à criação de memórias de longo prazo.

“Esta abordagem busca atender às necessidades dos estudantes contemporâneos, que são mais ativos e demandam um método ágil de estudo. Temos obtido resultados interessantes com essa técnica, alcançando mais de 100 mil alunos, alguns com êxito em provas e concursos”, conta Alves.

