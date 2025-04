Ferrer assina um acordo de colaboração e licença com a Prilenia para a comercialização e o codesenvolvimento da pridopidina

A Ferrer uma empresa farmacêutica internacional B Corp com foco crescente em doenças neurológicas raras, e a Prilenia Therapeutics B.V., uma empresa de biotecnologia em estágio clínico, anunciaram a assinatura de um acordo estratégico de codesenvolvimento e licença no qual a Ferrer obtém os direitos de desenvolver, fabricar e comercializar a pridopidina na região europeia, no Oriente Médio e na região do norte da África, na região do sul da África, na região da América Central e do Sul e na região da Comunidade de Estados Independentes.

A pridopidina, um agonista do receptor sigma-1 potente e altamente seletivo, administrado por via oral, projetado para regular os principais mecanismos neuroprotetores que geralmente são prejudicados em doenças neurodegenerativas, é um candidato promissor para o tratamento da Doença de Huntington (DH), uma doença neurodegenerativa hereditária rara, com uma grande necessidade médica não atendida1. O medicamento foi estudado em mais de 1.700 pessoas e os dados de segurança de longo prazo, com duração de até 7 anos, estão disponíveis em estudos clínicos anteriores2. Esses estudos de investigação demonstram que, na dose terapêutica, a pridopidina tem um perfil de segurança e tolerabilidade comparável ao placebo2.

Atualmente, a pridopidina está sendo analisada pela Agência Europeia de Medicamentos, que aceitou o pedido de autorização de comercialização para o tratamento da DH. Um parecer do Comitê de Medicamentos para Uso Humano é esperado para o segundo semestre de 2025.

Os termos do acordo incluem um pagamento adiantado e vários pagamentos de marcos regulatórios, de desenvolvimento, comerciais e de vendas. A Prilenia também receberá royalties escalonados de dois dígitos sobre as vendas líquidas da pridopidina.

“Este acordo com a Prilenia nos permite continuar tornando realidade nosso propósito de usar os negócios para lutar por justiça social, ao mesmo tempo em que focamos o desenvolvimento do nosso portfólio em doenças com alta necessidade médica não atendida”, declarou Mario Rovirosa, CEO da Ferrer. “A combinação das forças e capacidades de nossas duas empresas torna o futuro mais promissor para os pacientes que sofrem com essas condições negligenciadas”.

“Estamos orgulhosos de firmar parceria com a Ferrer enquanto avançamos em nossa missão compartilhada de levar terapias transformadoras às pessoas que vivem com doenças neurodegenerativas em todo o mundo”, afirmou o Dr. Michael R. Hayden, CEO da Prilenia. “A Ferrer continua expandindo sua já significativa presença em toda a Europa e em mercados internacionais estratégicos, com foco especial em produtos inovadores para doenças raras. Ao unir nossas forças únicas e nosso compromisso com essas comunidades de pacientes, acreditamos que esta parceria tem o potencial de acelerar a disponibilização da Pridopidina para milhares de pessoas que aguardam por uma nova opção de tratamento, além de ampliar seu impacto com novas indicações no futuro”."

“A obtenção dos direitos sobre esta molécula representa um passo decisivo em nossa estratégia de pesquisa na área de neurodegeneração”, afirmou Oscar Pérez, diretor Científico e de Desenvolvimento de Negócios da Ferrer. “Dado o mecanismo de ação da Pridopidina, estamos totalmente comprometidos em explorar seu potencial uso em uma variedade de indicações.

