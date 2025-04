Kenvue anuncia colaboração de 5 anos com a Microsoft para transformar operações digitais

Kenvue Inc. (NYSE: KVUE), fabricante de produtos de saúde para o consumidor, como Tylenol®, Neutrogena® e Listerine®, anunciou hoje uma colaboração de cinco anos com a Microsoft, cujo objetivo é estabelecer uma base sólida para transformar as operações digitais por meio de tecnologias avançadas de Inteligência Artificial (IA). Essas tecnologias incluem colaboração habilitada por máquina, análise preditiva, agentes inteligentes, gêmeos digitais e IA generativa. Com o avanço dos recursos preditivos e assistidos por IA, a Kenvue pretende estabelecer novos padrões de inovação nas práticas comerciais, operacionais e tecnológicas, proporcionando, em última análise, experiências aprimoradas ao consumidor, maior produtividade e crescimento sustentado.

Nos próximos cinco anos, a Kenvue ampliará o uso do Microsoft Azure para capitalizar sei amplo conjunto de serviços, incluindo análise de dados e IA. A integração dos serviços do Azure aprimorará os recursos preditivos e a colaboração homem-máquina. Além disso, a Kenvue tem como objetivo impulsionar a inovação, refinar as estratégias de entrada no mercado, aprimorar as experiências dos clientes e otimizar as operações comerciais para colocar o poder do cuidado diário nas mãos dos consumidores em todas as partes do mundo.

Aproveitando os recursos algorítmicos em tempo real e as soluções alimentadas por IA/IA generativa, a mudança da Kenvue para o Azure permitirá que a Kenvue:

Acelerar o desenvolvimento de produtos, aprimorar formulações e otimizar dados de pesquisa clínica, ajudando a garantir que os consumidores tenham acesso às soluções de saúde mais avançadas;

Avançar as estratégias de entrada no mercado orientadas por dados, personalizando as experiências do consumidor, adaptando as recomendações de produtos e aprimorando o envolvimento omnicanal;

Aprofundar a colaboração com o cliente e melhorar a excelência e a visibilidade do varejo por meio de vendas algorítmicas apoiadas por previsões avançadas e automação inteligente para melhorar o gerenciamento de estoque e reduzir o desperdício; e

Otimizar ainda mais os processos de negócios, aumentar a eficiência na esperança de desbloquear novas oportunidades de crescimento e adotar plataformas novas e emergentes.

“Essa colaboração empolgante ajudará a Kenvue em sua jornada para se tornar a líder incontestável em saúde do consumidor”, diz Bernardo Tavares, diretor de Tecnologia e Dados da Kenvue. “Aproveitar o poder dos dados e da IA na Kenvue capacita nossas equipes a acelerar o desenvolvimento de produtos, otimizar decisões e criar experiências personalizadas e contínuas para os consumidores, sempre priorizando a privacidade e a confiança deles. Ao transformar nossas operações digitais, esperamos criar soluções empresariais preditivas e conquistar mais consumidores a cada dia”.

Shelley Bransten, vice-presidente Corporativa de Soluções Industriais Globais da Microsoft, acrescentou: “Esta colaboração demonstra o potencial transformador da IA, e juntos estamos comprometidos em construir um futuro onde capacidades preditivas e a colaboração entre humanos e máquinas sirvam como ferramentas poderosas e confiáveis para melhorar a saúde do consumidor e impulsionar inovações revolucionárias”.

A Kenvue já está testando o uso de sistemas e ferramentas que integram o Microsoft Azure AI, o Microsoft 365 Copilot e o Copilot Studio, em conexão com a cadeia de suprimentos e operações, criação de conteúdo, como também em diversos casos de uso de aprimoramento de produtividade da Kenvue. Ao aprimorar recursos preditivos e assistidos por IA, a Kenvue, juntamente com o ecossistema de parceiros digitais da Kenvue, busca estabelecer um novo padrão de inovação em saúde do consumidor.

Sobre a Kenvue

A Kenvue Inc. é a maior empresa de saúde do consumidor do mundo com atuação exclusiva nesse segmento, em termos de receita. Construída com mais de um século de tradição, nossas marcas icônicas, incluindo Aveeno®, BAND-AID® Brand, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena® e Tylenol®, baseiam-se na ciência e recomendadas por profissionais de saúde em todas as partes do mundo. Na Kenvue, reconhecemos o extraordinário poder do cuidado diário. Nossas equipes trabalham todos os dias para colocar esse poder nas mãos dos consumidores e conquistar um espaço em seus corações e lares. Saiba mais em www.kenvue.com.

Precauções sobre Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas, conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, referentes a uma colaboração de cinco anos com a Microsoft para transformar as operações digitais da Kenvue. Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “planeja”, “espera”, “irá”, “antecipa”, “estima” e outras palavras de significado semelhante. O leitor é advertido a não se basear nessas declarações prospectivas. Essas declarações baseiam-se em expectativas atuais de eventos futuros. Se as premissas subjacentes se mostrarem imprecisas ou se riscos ou incertezas conhecidos ou desconhecidos se materializarem, os resultados reais poderão variar materialmente das expectativas e projeções da Kenvue e de suas afiliadas.

Uma lista e descrições de riscos, incertezas e outros fatores podem ser encontradas nos documentos arquivados pela Kenvue juntoàComissão de Valores Mobiliários, incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K referente ao ano fiscal encerrado em 29 de dezembro de 2024 e os Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q e outros documentos arquivados, disponíveis em www.kenvue.com ou mediante solicitaçãoàKenvue. A Kenvue e suas afiliadas não assumem nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros ou de outra forma.

