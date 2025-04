A Textron Aviation amplia as opções de cuidados de saúde acessíveis e convenientes para os funcionários de Wichita com a inauguração do segundo centro de cuidados com a saúde Plane Healthy Wellness Center & Pharmacy.

A Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje a inauguração de seu segundo centro de cuidados com a saúde Plane Healthy Wellness Center & Pharmacy, localizado na sede leste da empresa em Wichita, Kansas. O centro de bem-estar com sede em Wichita oferece a mais de 9.500 funcionários e seus dependentes a opção de acessar serviços de saúde acessíveis, convenientes, abrangentes e de qualidade, ajudando a gerenciar os custos de saúde e oferecendo a eles um recurso para melhorar seu bem-estar geral.

O Plane Healthy Wellness Center & Pharmacy é uma clínica particular voltada para as necessidades dos funcionários da Textron Aviation e de seus dependentes, o que proporciona uma experiência personalizada e tempos de espera mais curtos. O centro de bem-estar é de propriedade da Textron Aviation e é operado e administrado pela Premise Health, um dos principais prestadores de serviços de saúde direcionados ao empregador no país.

A Textron Aviation abriu essa instalação após o sucesso de seu primeiro local no campus oeste de Wichita, que foi inaugurado em 2022. No ano passado, o centro de bem-estar da região oeste de Wichita atendeu aos funcionários e suas famílias com mais de 19.000 visitas, preenchendo mais de 32.000 prescrições e alcançando um Net Promoter Score de classe mundial de 90 – superando significativamente a média do setor de saúde de 58.

“Na Textron Aviation, incorporamos nosso valor de ‘Ser Humano’ – colocando as pessoas em primeiro lugar em tudo o que fazemos”, disse Maggie Topping, vice-presidente sênior de Recursos Humanos e Comunicação da Textron Aviation. “Nossos funcionários são nosso maior patrimônio, e estamos comprometidos em fornecer a eles os recursos de que precisam para prosperar de maneira pessoal e profissional. Ao inaugurar nosso segundo centro de bem-estar, estamos fazendo um investimento significativo em nossa equipe, garantindo que tenham acesso fácil a um atendimento conveniente e acessível”.

Os serviços oferecidos no local incluem cuidados primários, atendimento de urgência, farmácia com acesso por drive-thru, fisioterapia, radiologia, serviços de saúde mental, coaching de bem-estar e gerenciamento de condições de saúde. Para maior conveniência, consultas virtuais também estão disponíveis durante o horário comercial regular, ao mesmo custo das visitas presenciais.

Saiba mais sobre os benefícios de Total Rewards da Textron Aviation desde o primeiro dia e junte-seàequipe em txtav.com/careers.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada do voo. Durante mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc. capacitou seu talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos seus clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral do mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países contam com nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis.

Para mais detalhes, visite www.txtav.com|specialmissions.txtav.com|defense.txtav.com|scorpion.txtav.com.

Sobre a Textron

A Textron é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede global de negócios de aeronaves, defesa, industrial e financeiro para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida mundialmente por suas marcas poderosas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat e Textron Systems.

Para mais detalhes, visite www.textron.com.

