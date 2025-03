A Rockwell Automation apresenta, pela primeira vez, o Emulate3D Factory Test na NVIDIA GTC 2025

A Rockwell Automation, Inc., a maior empresa do mundo dedicadaàautomação industrial e transformação digital, estreará seus novos recursos do Emulate3D® Factory Test™ na NVIDIA GTC 2025. Esta primeira exibição pública demonstrará como a solução possibilita testes virtuais de controles em escala de fábrica, ajudando os fabricantes a realizar Testes de Aceitação de Fábrica para validar sistemas de automação antes da implantação. Os participantes terão uma visão exclusiva de como o Factory Test, integrado com as APIs do NVIDIA Omniverse e OpenUSD, está redefinindo a tecnologia de gêmeos digitais com simulação de alta fidelidade e colaboração em tempo real.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250313214871/pt/

Rockwell Automation Showcases Emulate3D Factory Test for the First Time at NVIDIA GTC 2025. (Photo: Business Wire)

“Os fabricantes precisam de gêmeos digitais escaláveis e de alta fidelidade para otimizar o desempenho dos sistemas e acelerar os tempos de comissionamento”, disse Matheus Bulho, vice-presidente sênior de software e controle da Rockwell Automation. “Com o lançamento do Emulate3D Factory Test, estamos fornecendo uma solução que permite que as equipes de engenharia testem, iterem e validem sistemas de automação em escala total de fábrica – aproveitando o poder do NVIDIA Omniverse para fornecer recursos de visualização e colaboração sem precedentes.”

As fábricas são ambientes inerentemente complexos, com milhares de peças móveis, máquinas de alta velocidade e interações complexas do sistema. As ferramentas de simulação tradicionais frequentemente enfrentam dificuldades para modelar esses ambientes com a fidelidade e escala necessárias. O Factory Test supera esses desafios com uma abordagem modular de modelagem, permitindo que as equipes construam, verifiquem e combinem modelos de comportamento mecânico, elétrico, de controles, processos, robótica e dispositivos em um gêmeo digital unificado.

No lançamento, o Emulate3D Factory Test apresentará recursos importantes, incluindo:

Orquestração multimodelos – Sincronização de vários modelos de sistema para testes em escala de fábrica

Sincronização de vários modelos de sistema para testes em escala de fábrica Fluxos de trabalho de DevOps modernos – Simplificação do controle de versão, teste e implantação, permitindo que todas as partes interessadas trabalhem a partir da versão mais recente, acompanhem as alterações em tempo real e mantenham o alinhamento entre as equipes

Simplificação do controle de versão, teste e implantação, permitindo que todas as partes interessadas trabalhem a partir da versão mais recente, acompanhem as alterações em tempo real e mantenham o alinhamento entre as equipes Test Runner – Possibilitando testes automatizados e repetíveis em grande escala

Possibilitando testes automatizados e repetíveis em grande escala Estrutura de falhas – Simulação de condições de falha para avaliar a resiliência do sistema

Simulação de condições de falha para avaliar a resiliência do sistema Visualização avançada de toda a fábrica – Potencializada pelas APIs do NVIDIA Omniverse, inicialmente disponível por meio de visualização privada.

“O NVIDIA™ e o OpenUSD estão redefinindo a forma como os setores usam a simulação orientada por IA para otimizar o projeto e as operações”, disse Brian Harrison, diretor sênior dos Gêmeos Digitais do Omniverse na NVIDIA. “Com o Emulate3D Factory Test, a Rockwell Automation está integrando as tecnologias do Omniverse e o OpenUSD para levar gêmeos digitais de próxima geração ao setor industrial, ajudando as equipes a simular, validar e otimizar sistemas de manufatura complexos em uma escala sem precedentes.”

A estreia do Factory Test coincide com o NVIDIA GTC 2025, que será realizado de 17 a 21 de março em San Jose, Califórnia. Como parte do evento, os especialistas da Rockwell Automation apresentarão “Explorando a Simulação de Gêmeos Digitais em Escala de Fábrica com a Rockwell Automation” no dia 20 de março, às 11h PDT. Esta sessão irá demonstrar como o Emulate3D Factory Test, com capacidades avançadas habilitadas pelas APIs do NVIDIA Omniverse, está transformando a automação industrial por meio de simulação baseada em IA e tecnologia de gêmeos digitais.

Este anúncio complementa o comunicados da Rockwell de novembro de 2024, que apresentou a colaboração com a NVIDIA para levar a simulação baseada em IA e físicaàautomação industrial. A introdução do Factory Test representa mais um marco na jornada em direção a operações mais inteligentes e autônomas.

Clique aqui para saber mais sobre o Emulate3D Factory Test.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), é líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com a inteligência das máquinas para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 27.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países, a partir do final do ano fiscal de 2024. Para saber mais sobre como estamos dando vidaàConnected Enterprise (Empresa Conectada) em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250313214871/pt/

CONTATOS DE MÍDIA:

Chaya Jacobs

Diretora, Mídia e Social

Rockwell Automation

414-305-2784