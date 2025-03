WAFUU.COM do Japão lança pagamentos com criptomoedas: 16 Ativos suportados, 83 Carteiras, 22 Exchanges

1. Visão geral

A QRESTIA Inc. (Sede: Shibuya, Tóquio; Presidente e CEO: Hidemasa Fukada) tem o prazer de anunciar que seu site de e-commerce transfronteiriço, WAFUU.COM, começou a aceitar pagamentos com criptomoedas. Agora os clientes do mundo todo podem comprar produtos japoneses de forma mais fácil e segura usando 16 criptomoedas diferentes, suportadas por 83 carteiras e 22 exchanges.

2. Sobre o WAFUU.COM

O WAFUU.COM ( https://wafuu.com/ ) é um site de e-commerce transfronteiriço que oferece uma gama diversificada de produtos japoneses, incluindo artesanato tradicional, confeitaria, cosméticos, suplementos, alimentos, mercadorias de anime e jogos, e gadgets. Com suporte para 21 idiomas, múltiplas opções de moeda e pagamentos com criptomoedas sem complicações, o WAFUU.COM garante uma experiência de compra confiável e rápida para clientes em mais de 70 países. Ao aproveitar a tecnologia de ponta, o site está comprometido em quebrar as barreiras de distância, idioma e moeda para fornecer uma experiência verdadeiramente sem fronteiras.

3. Fortalecendo o e-commerce transfronteiriço

Em respostaàcrescente adoção global de criptomoedas, o WAFUU.COM expandiu seus métodos de pagamento para facilitar transações internacionais sem complicações. A compatibilidade do site com 16 criptomoedas — incluindo BTC, ETH, USDT, USDC, TON, BNB, SOL, POL, TRX, APE, DAI, SAND, TUSD, AXS, UNI e MKR — permite que os detentores de criptomoedas em todo o mundo desfrutem de uma experiência de compra sem complicações. Embora 83 carteiras e 22 exchanges sejam oficialmente suportadas, os clientes também podem usar carteiras e exchanges não listadas.

4. Comentário do CEO

"A adoção de pagamentos com criptomoedas marca um passo significativo para o WAFUU.COM na entrega de produtos japoneses de alta qualidade para pessoas em todo o mundo", diz o Presidente e CEO da QRESTIA Inc., Hidemasa Fukada. "Continuaremos a oferecer um ambiente seguro e conveniente para os detentores de criptomoedas e servir como uma ponte conectando o Japão e os mercados internacionais."

5. Perspectivas futuras

Além de expandir o suporte a criptomoedas, o WAFUU.COM planeja introduzir mais opções de pagamento locais em todo o mundo e fortalecer parcerias com colaboradores estrangeiros. Ao melhorar continuamente a logística e ampliar sua linha de produtos, o WAFUU.COM aprimorará ainda mais a satisfação do cliente global, compartilhando a excelência dos produtos japoneses com o mundo.

Para informações adicionais sobre criptomoedas, carteiras e exchanges suportadas, visite:

https://wafuu.com/

