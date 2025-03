Bynder amplia membros do conselho com veterana do setor

A Bynder, líder global em DAM empresarial com tecnologia de IA, nomeou a veterana do setor, Dametra Johnson-Marletti, para seu conselho de diretores com o objetivo de acelerar ainda mais o crescimento da empresa.

Dametra é uma executiva experiente e membro do conselho, tendo trabalhado os últimos 24 anos na Microsoft, onde atualmente é vice-presidente corporativa de vendas de jogos ao consumidor. Sua experiência em vendas, estratégias de entrada no mercado, conteúdo para o consumidor e liderança executiva será extremamente valiosa para a Bynderàmedida que ela continua a crescer.

A empresa experimentou um crescimento sem precedentes nos últimos dois anos, com mais de 650 clientes adotando as soluções de IA da empresa e a aceleração de implantações estratégicas de DAM entre clientes empresariais. A empresa também foi reconhecida como líder em todos os três principais relatórios de DAM de analistas, incluindo o Quadrante Mágico de DAM da Gartner, Forrester Wave, e IDC Marketscape. A Bynder também garantiu sua posição de liderança no G2 Enterprise Grid Report for Digital Asset Management por dois anos consecutivos.

"A Bynder está entrando em uma nova fase de crescimento, auxiliando clientes corporativos a transformar e executar suas estratégias de transformação digital e comércio eletrônico, ao mesmo tempo em que continua a inovar nas áreas de gerenciamento e entrega de conteúdo com tecnologia de IA", disse Dametra Johnson-Marletti. "Estou animada por me juntar a esta equipe e ansiosa para ajudar a Bynder, seus clientes e parceiros a continuarem nesta jornada incrível."

A Bynder vem revolucionando o setor de DAM desde seu início e, no mundo atual de soluções de tecnologia com tecnologia de IA, está garantindo que as empresas tenham um retorno significativo sobre o investimento, especialmente quando se trata de fornecer uma abordagem omnicanal unificada para gerenciar e entregar ativos digitalmente.

Bob Hickey, CEO da Bynder, declarou: "Na Bynder, nos sentimos afortunados por sermos o líder reconhecido no espaço DAM. Temos uma oportunidade incrível de escalar nossos negócios e fornecer resultados comerciais tremendos para nossos clientes com nossa plataforma DAM com tecnologia de IA. Adicionar Dametra ao nosso conselho acelerará nosso crescimento empresarial e nosso desenvolvimento organizacional."

Para obter informações adicionais sobre as soluções de IA da Bynder, visite: https://www.bynder.com/en/solutions/initiatives/ai-automation/.

