Facephi reforça sua aposta no iGaming em 2025 com foco estratégico no Brasil e na CNH Digital

SAO PAULO, March 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Facephi, líder em tecnologia biométrica aplicadaàverificação de identidade digital, segue impulsionando a transformação do iGaming com soluções inovadoras que garantem uma experiência do usuário fluida e segura. A empresa fortaleceu sua presença no Brasil com a integração da CNH Digital, versão eletrônica da carteira de habilitação do país, utilizada por mais de 60 milhões de cidadãos.

Essa implementação permite que as operadoras de jogos verifiquem a identidade dos usuários de forma imediata e com alto grau de confiabilidade, graçasàconexão direta com o Serpro, a agência governamental brasileira de tecnologia e processamento de dados. Por meio dessa integração, os jogadores podem carregar sua CNH Digital em formato PDF, permitindo que a Facephi extraia e valide automaticamente as informações com fontes oficiais, garantindo uma autenticação precisa e sem fricção.

Além da CNH Digital, a Facephi já realiza a leitura de outros documentos fundamentais para o mercado brasileiro, como RG, RNM (Registro Nacional Migratório), Passaporte e Visto, garantindo ampla cobertura na verificação de identidade.

“O Brasil está liderando a adoção da identidade digital na América Latina, e o setor de iGaming precisa de ferramentas que permitam atender aos requisitos regulatórios sem comprometer a experiência do usuário. Graçasànossa integração com a CNH Digital e o Serpro, oferecemos uma solução ágil, confiável e alinhada às exigências do mercado”, afirma Jorge Sanz, Diretor-Geral da Facephi.

Além disso, a Facephi disponibiliza novos controles de segurança em seu KYC, que reforçam a validação da identidade por meio da verificação cruzada de dados essenciais, como nome, endereço e data de nascimento, com múltiplas fontes oficiais. Cumprindo com a regulamentação 14.790/2023, a empresa também fornece dados de QSA (Quadro Societário e Administradores), PEP (Pessoas Expostas Politicamente) e EE (Exposição Esportiva), conforme exigido para processos de onboarding no setor de iGaming.

Descubra como a Facephi está revolucionando a verificação de identidade no iGaming, com soluções projetadas para otimizar os processos de registro e reforçar a segurança em mercados estratégicos como o Brasil.

Para mais informações: https://pt.facephi.com/contato/

