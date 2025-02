Radisys revela o primeiro software 3GPP versão 18 5G do setor para conectividade multi-RAN onipresente

A Radisys® Corporation, líder global em soluções de telecomunicações abertas, anunciou hoje a disponibilidade de seu pacote de software 5G Multi-RAN compatível com 3GPP versão 18, estabelecendo uma nova referência do setor para conectividade onipresente. Essa solução 5G RAN de última geração foi projetada para integrar perfeitamente redes de acesso terrestres, não terrestres (NTN) e não 3GPP.

Com compatibilidade avançada com os próximos recursos da versão 19 do 3GPP e compatibilidade retroativa total com a versão 17, incluindo RedCap (capacidade reduzida) e outros recursos avançados, o pacote de software Radisys Multi-RAN oferece suporte a uma ampla gama de cenários de implantação, desde pequenas células e redes privadas até acesso sem fio fixo (FWA) e conectividade NTN baseada em satélite.

Principais recursos

Acesso universal 5G – Oferece integração perfeita entre redes terrestres, satélites GEO/MEO/LEO e implantações NTN, garantindo conectividade confiável em qualquer lugar.

– Oferece integração perfeita entre redes terrestres, satélites GEO/MEO/LEO e implantações NTN, garantindo conectividade confiável em qualquer lugar. Implementação e backhaul flexíveis – Inclui acesso integrado e backhaul (IAB) 5G para redes econômicas e de alto desempenho em ambientes com escassez de fibra por meio de nós de retransmissão de serviço de backhaul sem fio 5G como CU doador e DU doador em conformidade com 3GPP.

– Inclui acesso integrado e backhaul (IAB) 5G para redes econômicas e de alto desempenho em ambientes com escassez de fibra por meio de nós de retransmissão de serviço de backhaul sem fio 5G como CU doador e DU doador em conformidade com 3GPP. Multiacesso e interoperabilidade – Oferece suporteàintegração suave de CBRS, Wi-Fi e outras redes não 3GPP por meio do Radisys Multi Non 3GPP Access Gateway.

– Oferece suporteàintegração suave de CBRS, Wi-Fi e outras redes não 3GPP por meio do Radisys Multi Non 3GPP Access Gateway. Nova conectividade dupla de rádio (NR-DC) – Oferece conectividade dupla contínua nas bandas FR1 e FR2, permitindo que os dispositivos móveis utilizem as frequências Sub6 GHz e mmWave para aumentar a área de cobertura e, ao mesmo tempo, fornecer altas taxas de dados.

– Oferece conectividade dupla contínua nas bandas FR1 e FR2, permitindo que os dispositivos móveis utilizem as frequências Sub6 GHz e mmWave para aumentar a área de cobertura e, ao mesmo tempo, fornecer altas taxas de dados. Conectividade 5G versátil – Suporta dispositivos de banda larga móvel aprimorada (eMBB) e RedCap, permitindo que uma única rede forneça banda larga móvel de alta velocidade e conectividade econômica para aplicativos como wearables inteligentes, sensores industriais de IoT e vigilância por vídeo.

– Suporta dispositivos de banda larga móvel aprimorada (eMBB) e RedCap, permitindo que uma única rede forneça banda larga móvel de alta velocidade e conectividade econômica para aplicativos como wearables inteligentes, sensores industriais de IoT e vigilância por vídeo. Aprimoramentos de desempenho orientados por IA – Suporte para inteligência RAN alimentada por IA para aprimorar o desempenho da rede e a eficiência energética.

– Suporte para inteligência RAN alimentada por IA para aprimorar o desempenho da rede e a eficiência energética. Casos de uso de baixa latência e 5G industrial – Suporte para 5G-URLLC avançado e rede sensível ao tempo (TSN), permitindo automação industrial, sistemas autônomos, redes inteligentes e aplicativos imersivos de AR/VR.

A Radisys também oferece um 5G Network-in-a-Box que integra uma infraestrutura otimizada de 5G RAN e um Core Network privado de 5G nas arquiteturas ARM e x86. A solução foi concebida para fornecer opções flexíveis de implantação, ideal para comunicações táticas, redes de segurança pública e aplicações de FWA (Acesso Fixo Sem Fio) nas bandas FR1 e FR2.

“A integração de redes não terrestres (NTN) com redes terrestres e acessos não 3GPP é um passo significativo para alcançar a conectividade ubíqua no setor de telecomunicações”, disse Andrew Cavalier, analista sênior de Tecnologia Espacial na ABI Research. “Soluções abertas e desagregadas serão fundamentais para viabilizar a interoperabilidade perfeita entre essas diversas redes, impulsionando a inovação, expandindo o alcance dos serviços e enfrentando desafios de conectividade em áreas remotas e carentes”.

“A Radisys continua na vanguarda da inovação em 5G, viabilizando capacidades Multi-RAN com nosso software 5G de ponta, compatível com o versão 18”, disse Munish Chhabra, vice-presidente sênior e gerente-geral de Software e Serviços da Radisys. “Ao oferecer conectividade perfeita entre infraestruturas terrestres, SATCOM, redes privadas 5G e redes fixas sem fio, capacitamos nossos clientes a fornecer serviços 5G diferenciados para operadoras móveis, empresas e indústrias”.

Encontre-se com a Radisys na MWC Barcelona

Experimente as soluções Connect RAN desagregadas da Radisys, incluindo demonstrações de seu software 5G Advanced Wireless Connectivity RAN, na MWC Barcelona, estande 2D50. Para agendar uma reunião com os especialistas em RAN da Radisys, entre em contato pelo e-mail open@radisys.com.

Sobre a Radisys

A Radisys é líder global em soluções e serviços de telecomunicações abertas. Suas plataformas desagregadas e serviços de integração otimizam as arquiteturas e os padrões abertos de referência combinados com software e hardware abertos, permitindo que os fornecedores de serviço impulsionem a transformação digital aberta. A Radisys oferece um portfólio de soluções de ponta a ponta, desde endpoints digitais a soluções principais e de acesso aberto e desagregadas até aplicações digitais imersivas e plataformas de engajamento. Sua organização de serviços de rede de categoria mundial e com experiência fornece serviços para todo o ciclo de vida para ajudar os provedores a construir e operar redes de alto desempenho e altamente escaláveis a um custo total de propriedade ideal. Para mais informações, acesse www.Radisys.com.

