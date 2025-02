Esri Developer & Technology Summit apresenta programa expandido para refletir o crescimento do desenvolvimento geoespacial

Em 11 de março de 2025, a Esri, líder global em tecnologia de sistemas de informações geográficas (SIG), organizará o Developer & Technology Summit em Palm Springs, Califórnia.

Nos últimos 20 anos, o evento, anteriormente conhecido como Esri Developer Summit, evoluiu consideravelmente para apoiar a crescente comunidade de usuários da Esri, incluindo desenvolvedores, arquitetos de sistemas e administradores, engenheiros de DevOps e segurança, além de criadores. Os participantes deste ano poderão aproveitar uma grande variedade de conteúdos técnicos, abordando as mais recentes ferramentas para desenvolvedores e implementações de TI. Os participantes presentes no evento aprenderão a:

Utilizar os mais novos SDKs da Esri, bibliotecas open-source e serviços de dados para desenvolver soluções espaciais inovadoras.

Projetar e gerenciar sistemas GIS corporativos escalonáveis, eficientes e seguros.

Configurar soluções personalizadas e expandir e automatizar sistemas usando os SDKs do ArcGIS Maps, scripts, APIs e os serviços de localização do ArcGIS.

Integrar o ArcGIS com outras tecnologias, como IA, em toda a empresa.

Os participantes terão a oportunidade de conhecer a equipe de desenvolvimento da Esri, assistir a diversas sessões técnicas e demonstrações, participar de treinamentos práticos e acompanhar apresentações de usuários.

O QUE:Esri Developer & Technology Summit

ONDE: Palm Springs Convention Center, Palm Springs, CA.

QUANDO: Terça-feira, 11 de março – Sexta-feira, 14 de março de 2025.

Caso deseje participar do Esri Developer & Technology Summit, entre em contato com a equipe de relações com a mídia da Esri pelo e-mail media.help@esri.com.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações em todo o mundo, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

Copyright © 2025 Esri. Todos os direitos reservados. Esri, o logotipo Esri Globe, ArcGIS, The Science of Where, StoryMaps, esri.com e @esri.com são marcas registradas, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos Estados Unidos, na Comunidade Europeia ou em outras jurisdições específicas. Outras empresas e produtos ou serviços mencionados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250211219520/pt/

Jo Ann Pruchniewski

Relações públicas, Esri

Celular: 301-693-2643

E-mail: jpruchniewski@esri.com