Dados da Produção Industrial Mensal foram divulgados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e segundo as informações apresentadas o desempenho de janeiro a novembro, onde o setor registrou expansão de 3,2%, foi impulsionado por avanços nas categorias de bens de consumo duráveis, com alta de 10,7%, e bens de capital, que cresceram 8,8%. O destaque ficou com a produção de eletrodomésticos (24,5%) e automóveis (5,2%) no segmento de bens duráveis, além de bens de capital para transporte (18%) e uso misto (20,1%).

Conforme informado na publicação do IBGE, os setores de bens intermediários (2,6%) e bens de consumo semi e não duráveis (2,8%) também apresentaram crescimento, embora em ritmo inferior à média da indústria. Apesar desse avanço, a produção industrial ainda está 15,1% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011, embora tenha superado em 1,8% o patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020).

O relatório aponta que, em novembro de 2024, a produção industrial sofreu uma queda de 0,6% em relação a outubro, marcando o segundo mês consecutivo de retração. Das quatro grandes categorias econômicas analisadas, todas apresentaram recuo, com destaque negativo para bens de consumo duráveis (-2,1%) e bens de consumo semi e não duráveis (-2,8%). Além disso, 19 das 25 atividades industriais pesquisadas tiveram resultados negativos no mês.

Na comparação com novembro de 2023, no entanto, a produção industrial registrou crescimento de 1,7%. Esse foi o sexto mês consecutivo de alta anual, embora em ritmo menos acentuado que nos meses anteriores. Esse avanço foi observado em três das quatro categorias econômicas e em 18 dos 25 ramos industriais analisados. O efeito calendário, com um dia útil a menos em novembro de 2024, e uma base de comparação elevada contribuíram para limitar o crescimento.

Ainda segundo o levantamento, os grupamentos de insumos típicos para a construção civil apresentaram crescimento de 7,7%, marcando a oitava alta consecutiva nessa categoria. Já o segmento de embalagens teve um avanço de 2,6%, completando 14 meses seguidos de expansão, refletindo a continuidade da demanda por produtos relacionados a esse mercado.

José Antônio Valente, diretor da empresa de locação de equipamentos em Fortaleza, Ceará, para construção civil, Trans Obra, afirmou que os dados apresentados pelo IBGE refletem um panorama importante para o mercado imobiliário e a construção civil, setores que desempenham um papel estratégico na economia brasileira. O crescimento de 7,7% nos insumos típicos para a construção civil é um indicativo claro da recuperação e da expansão da atividade no setor, reforçando a demanda por investimentos em infraestrutura e habitação. José Antônio também disse que esse cenário positivo abre espaço para oportunidades significativas, especialmente no campo da locação de equipamentos, serviço essencial para atender às necessidades operacionais e reduzir custos nos projetos de construção. “A locação de equipamentos por locais com boa demanda de itens para construção civil podem ser beneficiados pelo momento de recuperação do setor, como ocorre na unidade da empresa de locação de equipamentos em Manaus, Amazonas”.

Ainda sobre o relatório, é possível observar dados do segmento de bens de capital, onde os números indicaram um avanço de 14% em novembro de 2024 em relação ao mesmo mês de 2023, reforçando a recuperação do setor. Por outro lado, a categoria de bens de consumo semi e não duráveis apresentou queda de 2,7% no mesmo período. A indústria geral, considerando o acumulado nos últimos 12 meses, apresentou crescimento de 3%, consolidando uma trajetória de recuperação ao longo do ano.

Perguntado sobre o estudo, José Antônio afirmou que esse tipo de análise é fundamental para empresas do ramo de construção civil, imobiliário e de locação de equipamentos, pois oferece insights que facilitam a tomada de decisões informadas e alinhadas ao crescimento sustentável.

