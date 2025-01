Verão 2025 movimenta aeroporto de Ilhéus

O Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, teve um crescimento expressivo no fluxo de passageiros em 2024, registrando um aumento de 12% em comparação ao ano anterior. O número de embarques e desembarques superou 674 mil pessoas ao longo do ano, impulsionado pelo aumento da demanda turística na região.

As melhorias estruturais realizadas recentemente no terminal também contribuíram para esse crescimento. A ampliação da área de atendimento para mais de 4.500 m 2 proporcionou mais conforto aos passageiros e elevou a capacidade operacional para até 1,2 milhão de viajantes por ano. Além disso, o aeroporto recebeu investimentos em acessibilidade, climatização e novos serviços comerciais, tornando a experiência dos passageiros mais agradável.

Com a chegada do verão, a expectativa é de um movimento ainda mais intenso. Somente no mês de janeiro de 2025, o aeroporto deve registrar um aumento de 23% na movimentação, com a oferta de voos extras para destinos como São Paulo, Campinas, Belo Horizonte e Salvador.

Luis Fernando Ferreira de Carvalho, CEO da Ilhéus Passeios, destaca o impacto desse crescimento no turismo local: “O aumento da movimentação no aeroporto reflete diretamente no fluxo de turistas em Ilhéus. A cidade tem se consolidado como um dos destinos mais procurados do Nordeste, e com o verão em alta, esperamos uma grande demanda por passeios e experiências. Esse crescimento fortalece toda a cadeia turística, movimentando hotéis, restaurantes e operadoras locais.”

Com investimentos superiores a R$60 milhões, o Aeroporto de Ilhéus se consolida como um dos principais pontos de entrada para a Costa do Cacau, reforçando a importância do turismo para a economia da região.

