Manutenção do crédito exige atenção redobrada em 2025

Todo início de ano é marcado por realinhamento de prioridades e estratégias, além de planejamento de novos projetos, no mundo corporativo não é diferente. Mas em 2025, o otimismo empresarial brasileiro apresentou recuo de 80% para 74% no último trimestre, segundo estudo global Grant Thornton, do International Business Report (IBR). A burocracia, a falta de mão de obra qualificada e a escassez de crédito acessível foram apontados como os principais entraves para os negócios no Brasil.

O estudo apontou também que 67% dos empresários pretendem aumentar os preços dos produtos em 2025, o maior índice desde 2011. Diante deste cenário, que também envolve preocupações com juros altos, inflação e incertezas tributárias, se torna ainda mais importante a manutenção de linhas de crédito para auxiliar a gestão do fluxo de caixa das empresas de forma contínua e sustentável.

Apesar dos desafios, alguns setores encontram espaço para crescimento, mas independentemente do porte ou setor, as empresas podem enfrentar imprevistos como atrasos no recebimento de pagamentos ou aumento inesperado de despesas. “O crédito empresarial funciona como um “colchão financeiro”, permitindo acesso imediato a recursos para pagamento de fornecedores, salários e outras obrigações no prazo correto, ou até para evitar a paralisação de operações”, comenta o advogado e CEO da KBL Contabilidade, Ivan Lima.

O chairman da Rafatella Investimentos e da fintech BCJ, Lélio Vieira Carneiro Júnior, reforça a importância de manter os compromissos financeiros em dia e controlar a inadimplência, principalmente em um momento de retração da economia. “Em 2025, a liberação de crédito tende ser analisada com mais rigor por bancos e instituições de forma geral, por isso, planejar o fluxo de caixa e manter limites pré-aprovados para garantir a liquidez e honrar com todas as obrigações pode fazer a diferença.”, comenta o empresário.

Reputação e oportunidades de negócio

Com uma linha de crédito ativa, a empresa está preparada para aproveitar oportunidades de compra de insumos com desconto ou investimentos estratégicos, o que proporciona maior agilidade e competitividade no mercado. O especialista explica que manter o crédito representa maior flexibilidade do que empréstimos pontuais, já que os juros são cobrados apenas sobre o valor utilizado. “Assim, a empresa paga somente pelo montante que realmente precisa, evitando custos financeiros desnecessários”, diz Ivan Lima.

Atrasar pagamentos pode resultar em juros, multas e perda de crédito no mercado, por isso, a manutenção de uma linha de crédito ativa reforça a credibilidade da empresa junto a fornecedores e instituições financeiras, transmitindo confiança de que ela pode honrar seus compromissos. “Embora úteis para garantir fluidez e competitividade, as linhas de crédito devem ser utilizadas com cautela, planejamento e monitoramento constante”, conclui o especialista.