Bailarinos do Balé Teatro Guaíra participam de Camp de formação em circo

Quatro artistas do Balé do Teatro Guaíra, de Curitiba, participam do Camp Circocan de formação em circo, que está sendo realizado em Mandirituba, no Paraná. O evento é realizado pela Secretaria de Cultura do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura – Governo Federal.

Bruna Camila Vicente, Luana Nery de Sousa, Natanael Santana Nogueira e Patrich Lorenzetti, integrantes do corpo de bailarinos do Guaíra, estão participando do curso imersivo, que oferece a oportunidade de desenvolvimento de habilidades em mais de 20 modalidades circenses e de conexão integrada ao universo do circo.

Para Nickole Abreu, diretora-artística do Circocan, “a prática circense pode enriquecer a dança ao desenvolver habilidades como força, flexibilidade, equilíbrio e coordenação, além de ampliar o vocabulário de movimentos com elementos acrobáticos e aéreos”. Ela também acredita que a presença dos artistas do Balé Teatro Guaíra na imersão reforça uma das premissas do Circocan, de que o circo é uma arte que abraça diferentes linguagens, como a dança, música e teatro.

Em outra frente, o Circocan também tem levado a experiência do circo para além das fronteiras artísticas. Recentemente, desenvolveu projetos envolvendo pesquisadores e cientistas de instituições como NASA, Harvard e ONU.

Nesta edição, o camp oferece aos participantes aulas de interpretação da linguagem de libras. O objetivo é preparar os professores e alunos de circo a se expressarem de maneira adequada em situações que envolvam pessoas com deficiência auditiva.

Sobre o Circocan

Com mais de 20 anos, o Circocan desenvolve trabalho na área de formação, produção e difusão da arte do circo no Brasil. Além de eventos como o Camp, a instituição oferece cursos regulares e intensivos que atendem tanto iniciantes quanto profissionais.

O Centro de Treinamento do Circocan está localizado no Rancho MC, no município de Mandirituba, no Paraná. O local conta com uma área preservada de mais de 100.000 m2 e oferece estrutura para a realização de eventos ligados ao circo. Além de um ginásio multiuso, no qual está instalado um dos únicos trapézios voadores indoors do Brasil, são disponibilizados salões artísticos, salas multiuso, estúdio de arte, refeitório, cozinha industrial, alojamentos, chalés e áreas de lazer e convívio.

Website: https://www.instagram.com/circocan