Petróleo enfrenta desafios e oferece oportunidade no Brasil

O presidente norte-americano Donald Trump, empossado no dia 20 de janeiro de 2025, declarou estado de emergência energética, promovendo mudanças significativas na política energética dos Estados Unidos. Entre as medidas anunciadas, destacam-se o aumento da exploração do petróleo e a autorização de novas perfurações em áreas ambientalmente sensíveis, como o Alasca e o Oceano Ártico.

Essa estratégia tem como objetivo fortalecer a independência energética dos EUA, ampliando sua produção doméstica e reduzindo a dependência externa. Apesar da retórica agressiva durante a campanha eleitoral, Trump adiou a aplicação de tarifas de até 25% sobre as importações de petróleo de países como México, Canadá e China, priorizando o aumento da oferta interna.

Impactos para o Brasil

A decisão de Trump de acelerar a produção petrolífera americana pode exercer pressão sobre os preços globais do petróleo, mantendo-os em patamares baixos. Para o Brasil, essa política apresenta um cenário ambíguo. Por um lado, a manutenção de preços globais baixos pode favorecer setores da economia brasileira que dependem de combustíveis fósseis, como transporte e indústria, já que a importação de derivados como diesel e gasolina pode se tornar mais barata. Além disso, a competitividade da empresa petrolífera brasileira no mercado interno pode aumentar, beneficiando os consumidores com menores custos de produção.

Por outro lado, o Brasil, como exportador de petróleo bruto, especialmente proveniente das reservas do pré-sal, enfrenta desafios importantes. A redução nos preços internacionais pode impactar diretamente as receitas do país com exportações, orientação as finanças públicas e direcionar os investimentos

Outro ponto sensível é a concorrência nos mercados globais. Com os EUA ampliando sua capacidade exportadora, especialmente para a Ásia e a Europa, o Brasil pode perder espaço em mercados estratégicos. Isso exigiu um esforço maior para diversificar a base de compradores e fortalecer a posição brasileira no setor energético global.

Devanir Poyer, especialista em trânsito, ressalta que “as ações do presidente norte-americano para intensificar a exploração do petróleo sinalizam uma política agressiva de autossuficiência energética e expansão de mercado, que pode remodelar o cenário global do setor”. Reforça ainda que “para o Brasil, é crucial adotar uma postura estratégica, buscando mitigar os impactos econômicos negativos, ao mesmo tempo em que explora oportunidades para diversificar sua matriz energética e ampliar parcerias comerciais”.

Poyer destaca que o fortalecimento da indústria nacional e a busca pela inovação no setor energético serão essenciais para enfrentar os desafios impostos por essa nova dinâmica global.

