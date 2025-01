Turismo no Brasil registra crescimento e atrai mais turistas

Nos últimos cinco anos, o turismo no Brasil apresentou um crescimento expressivo, evidenciado por diversos indicadores positivos. Em 2024, o país registrou a chegada de 6.657.377 turistas internacionais, superando o recorde anterior de 2018. Esse aumento representou um crescimento de 12,6% em relação a 2023, conforme dados da Agência Brasileira de Promoção do Turismo Internacional (Embratur).

Diversos fatores contribuíram para esse avanço no setor. Gilberto Monteiro Siqueira, agente de viagens e proprietário da Ártico Turismo, destaca que a pandemia de COVID-19 levou muitas pessoas a valorizarem mais o tempo com familiares e amigos, optando por explorar destinos nacionais. "A COVID fez com que muitos voltassem para o turismo interno para aproveitar melhor o tempo com os entes queridos", observa Siqueira.

Além disso, o aumento do dólar incentivou os brasileiros a escolherem destinos domésticos, revelando o vasto potencial turístico do país. "Com o aumento significativo do dólar, muitas pessoas optaram por viajar mais aqui em nosso país e descobriram que o potencial é enorme, com praias paradisíacas, reservas florestais belíssimas e um interior com grandes hotéis", acrescenta Siqueira.

A melhoria na infraestrutura de transporte, incluindo aeroportos, portos e estradas, também facilitou a locomoção dos turistas pelo país. "A infraestrutura está acelerada e irá contribuir muito para isso. Temos mais redes hoteleiras com grandes programas de investimentos para o Brasil e também a profissionalização mais constante das pessoas que atendem a estes clientes", afirma Siqueira.

O ecoturismo e o turismo sustentável também tiveram um papel fundamental nesse crescimento, com os viajantes buscando experiências que promovam a preservação ambiental. "Para termos o ecoturismo, precisamos preservar o meio ambiente e, consequentemente, aumenta a demanda para este mercado. Com a conscientização das pessoas sobre a necessidade da garantia da vida futura, este mercado tem muito a crescer", destaca Siqueira.

As projeções para o turismo brasileiro são otimistas, com as companhias aéreas se adequando para atender à crescente demanda e investimentos significativos em infraestrutura e qualificação profissional no setor. "Teremos, em breve, a entrada de mais aviões já encomendados pelas companhias aéreas nacionais, o que fará com que os preços caiam, aumentando sobremaneira a procura pelos passageiros", conclui Siqueira.