Varejo Contrata realiza ação de empregabilidade para PcD

O portal Varejo Contrata, plataforma onde os estabelecimentos do setor podem divulgar as vagas de emprego disponíveis, sem custo para os candidatos, uma iniciativa do Sincovaga-SP (Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo), e o Coexistir, irão realizar no dia 31/01, das 10h às 15h, no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Oeste, no Jaraguá (Estrada de Taipas, n.º 990, Jardim Panamericano, zona norte de São Paulo), a Ação de Empregabilidade para Pessoas com Deficiência (PcD), em parceria com a empreendedora social e professora Laine Daniel.

Além de aproximar os candidatos das vagas disponíveis, por meio do cadastro dos currículos no portal Varejo Contrata, a iniciativa também tem como objetivo apoiar o público PcD com informações sobre a legislação e emissão de laudo médico, documento essencial, que, além de comprovar a condição, garante aos profissionais com deficiência os direitos específicos.

As empresas do varejo de alimentos, representadas pelo Sincovaga, irão oferecer vagas, assim como empresas de outros segmentos com relacionamento com a entidade. A expectativa é superar 200 oportunidades para PcD.

Candidatos podem fazer o cadastro pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCEynypLuYiEk4F0DhRnQijx8gX7GEdCMwl-ZGeR82zKXHnQ/viewform

Ao longo de 2025, o Sincovaga realizará diversos eventos de empregabilidade.

Mais informações: https://varejocontrata.com.br/ e https://www.coexistir.com.br/

