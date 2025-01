Flutter e Aviator fecham parceria comercial de longo prazo

A Flutter Entertainment (Flutter) e a Aviator LLC (404612610) (Aviator) fecharam uma parceria comercial de longo prazo, que irá permitir que jogos online da marca Aviator sejam comercializados e distribuídos pela Flutter a nível internacional.

Como parte do contrato, ambas as partes concordaram em resolver sua disputa legal pendente.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250130089934/pt/

Nikoloz Gogilidze, info.aviator@mikadze.ge