Ferrer é reconhecida por seu programa de ética e conformidade de excelência

A Ferrer obteve o Compliance Leader Verification™, o prestigioso reconhecimento concedido pela Ethisphere, que distingue a empresa farmacêutica como líder global na defesa de práticas corporativas éticas e responsáveis em suas operações comerciais.

A Ethisphere é uma organização líder dedicada ao avanço das práticas comerciais éticas, e seu reconhecimento distingue as organizações com um compromisso excepcional com programas robustos de ética e conformidade.

O Compliance Leader Verification™ foi concedido após uma análise extensa e rigorosa conduzida pela equipe de verificação da Ethisphere. Esse processo incluiu uma análise do estado atual com referência às respostas da Ferrer ao questionário Ethics Quotient® (EQ) da Ethisphere, comparando o programa de ética e conformidade da Ferrer com o World's Most Ethical Companies®, análise de documentos e entrevistas com executivos e membros da equipe em toda a organização.

Especificamente, o desempenho da Ferrer foi avaliado em seis áreas principais: recursos e estrutura do programa; percepções da cultura ética; normas escritas; treinamento e comunicação; avaliação de riscos, monitoramento e auditoria; e aplicação, disciplina e incentivos.

A verificação (atualmente considerada um padrão global de excelência) reconhece as organizações que implementam as melhores práticas de integridade nos negócios. Esse marco destaca o compromisso da Ferrer com a ética comercial, a sustentabilidade e a transparência em todos os seus processos, indo além das normas legais por meio de práticas de gerenciamento exemplares.

“Estamos extremamente orgulhosos por termos alcançado esse reconhecimento, que reflete nosso compromisso com os mais altos padrões de integridade e ética nos negócios e reafirma nosso propósito: usar os negócios como uma força para lutar pela justiça social”, disse Meritxell Casas, diretora jurídica de propriedade intelectual e conformidade da Ferrer. “Essa honra é uma prova do trabalho incansável de nossa equipe na integração da ética e da integridade em todos os aspectos de nossas operações.”

De acordo com Jodie Fredericksen, conselheira sênior de conformidade da Ethisphere, “esse reconhecimento ressalta a liderança e o compromisso da Ferrer com a excelência em ética e conformidade. Nossa equipe ficou impressionada com sua dedicação em promover uma cultura corporativa baseada em transparência e responsabilidade, práticas que servem de modelo para organizações em todo o mundo.”

Mais informações sobre o Compliance Leader Verification estão disponíveis em https://ethisphere.com/what-we-do/leader-verification/

Sobre a Ethisphere

A Ethisphere é a líder global na definição e no avanço dos padrões de práticas comerciais éticas que fortalecem as marcas corporativas, criam confiança no mercado e proporcionam sucesso nos negócios. As empresas transformam a ética, a conformidade e a cultura em uma vantagem comercial, aproveitando o programa orientado por dados da Ethisphere e as avaliações de cultura que apresentam as orientações mais recentes e as práticas de centenas de organizações globais nos 8 pilares de uma cultura ética e mais de 240 pontos de dados de ética, conformidade, sociais e de governança fornecidos por meio de uma plataforma de software proprietária. A Ethisphere também homenageia programas de integridade superiores por meio do reconhecimento World's Most Ethical Companies®, reúne uma comunidade de especialistas do setor com a Business Ethics Leadership Alliance (BELA) e promove práticas comerciais éticas por meio do Global Ethics Summit, Ethisphere Magazine e o podcast Ethicast.

Para obter mais informações, acesse https://ethisphere.com.

Sobre a Ferrer

Na Ferrer, usamos os negócios para lutar pela justiça social. Há muito tempo somos uma empresa que procura fazer as coisas de forma diferente; em vez de maximizar os retornos para os acionistas, reinvestimos grande parte de nosso lucro em iniciativas que retribuemàsociedade: de volta ao lugar onde pertence. Vamos além da conformidade e somos guiados pelos mais altos padrões de sustentabilidade, ética e integridade. Por isso, desde 2022, somos uma B Corp.

Fundada em Barcelona em 1959, a Ferrer oferece soluções transformadoras para doenças fatais em mais de cem países. Em linha com nosso propósito, temos um foco crescente em doenças pulmonares vasculares e intersticiais pulmonares e distúrbios neurológicos raros. Nossa equipe de 1.800 pessoas é movida por uma convicção clara: nosso negócio não é um fim em si mesmo, mas uma maneira de mudar vidas.

Somos Ferrer. Ferrer for good.

www.ferrer.com

