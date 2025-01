Paulina Porizkova retorna à Estée Lauder como embaixadora global da marca

A Estée Lauder anuncia hoje o retorno de Paulina Porizkova – atriz, escritora, modelo e ativista contra o etarismo – como sua nova embaixadora global. Porizkova foi rosto da marca entre 1988 e 1995, estrelando algumas das campanhas mais icônicas da Estée Lauder e consolidando seu legado como um ícone da beleza. Agora, essa parceria evolui para uma colaboração inovadora, unindo forças para redefinir os padrões de beleza. Como uma das vozes mais autênticas e influentes no debate sobre envelhecimento, autoestima e beleza, Porizkova usará sua poderosa plataforma para inspirar e empoderar mulheres ao redor do mundo, incentivando-as a reconhecer seu valor e celebrar sua beleza em todas as idades.

"Nos últimos 30 anos, me tornei uma mulher com voz, opiniões firmes e um senso de identidade ainda mais forte. A Estée Lauder me procurou para trabalharmos juntos novamente não apesar desses valores, mas por causa deles", disse Porizkova. "Diferente da primeira vez, isso vai além de um trabalho. É meu propósito: uma oportunidade de ser exatamente quem sou, de falar apenas sobre produtos que realmente amo e confio, e de mostrar às mulheres do mundo todo que a idade traz poder e possibilidades. Não se trata apenas de representatividade, mas de ser vista e celebrada".

Porizkova será porta-voz de produtos de skincare e maquiagem que estejam alinhados de maneira autêntica com seus valores pró-envelhecimento, enquanto impulsiona conversas e fortalece a comunidade em torno dos temas que mais a inspiram.

"Hoje celebramos um momento importante para a marca, pois damos as boas-vindas a Paulina de voltaàfamília Estée Lauder, desta vez não apenas como uma porta-voz, mas como um verdadeiro exemplo a ser seguido", disse Justin Boxford, presidente global da Estée Lauder. "A voz de Paulina, sua autenticidade e sua capacidade de se conectar profundamente com as mulheres representam tudo o que a Estée Lauder defende. Ela está transformando a conversa sobre envelhecimento, e queremos ser o amplificador que levará sua mensagem ainda mais longe".

A primeira campanha de Porizkova será lançada na primavera de 2025, em mídias impressas, digitais e lojas físicas, para promover a linha Revitalizing Supreme+ da Estée Lauder. Ela se junta ao atual time global de talentos da marca, que inclui Ana de Armas, Bianca Brandolini, Carolyn Murphy, Grace Elizabeth, Imaan Hammam, IU, Karlie Kloss, Shu Qi e Yang Mi.

Sobre Paulina Porizkova

Paulina Porizkova é uma atriz e escritora nascida na Tchecoslováquia. Ex-modelo, ela foi a primeira mulher da Europa Central na capa da Sports Illustrated Swimsuit Issue, em 1984. Em 1988, tornou-se um dos rostos mais bem pagos do mundo como embaixadora da Estée Lauder. Como atriz, participou de 16 filmes e diversas séries de TV, além de integrar o júri do Ciclo 10 do America’s Next Top Model. Seu primeiro romance, A Model Summer, foi publicado em 2007, e seu livro de não ficção, No Filter: The Good, the Bad, and the Beautiful, em novembro de 2022. Defensora influente do movimento contra o etarismo, Paulina recentemente retornouàEstée Lauder como embaixadora global da marca.

Sobre a Estée Lauder

A Estée Lauder é a principal marca da The Estée Lauder Companies Inc. Fundada por Estée Lauder, uma das primeiras mulheres empreendedoras do mundo, a marca continua hoje seu legado de criar produtos de maquiagem e cuidados da pele inovadores, sofisticados e de alto desempenho, além de fragrâncias icônicas – tudo infundido com um profundo conhecimento das necessidades e dos desejos das mulheres. Atualmente, a Estée Lauder alcança mulheres em mais de 150 países em todo o mundo e em dezenas de pontos de contato, de lojas físicas a digitais. E cada um desses relacionamentos reflete consistentemente o poderoso e autêntico ponto de vista da Estée Lauder.

