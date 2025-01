Para 4 em cada 10 trabalhadores, falta apoio à saúde mental

Segundo dados do estudo People at Work 2023, 43% dos trabalhadores brasileiros se sentem desamparados para abordar questões de saúde mental com gestores ou colegas, temendo julgamentos e falta de empatia. De acordo com o estudo, a saúde mental debilitada afeta negativamente o trabalho de cerca de um terço dos trabalhadores na América Latina, e o estresse é um fator ainda mais prejudicial, impactando o trabalho de cerca de dois terços dos trabalhadores.

Diante deste cenário, Daniel Vieira, diretor de Pessoas e Cultura do AmorSaúde, compartilha como a empresa colocou em prática ações voltadas para a saúde mental dos colaboradores e como isso impactou positivamente a rotina de trabalho.

Unir resultados sustentáveis a uma gestão humanizada

Nos últimos anos, entre as ações implementadas para garantir um ambiente de trabalho saudável e motivador, Vieira destaca a criação de um Comitê de Cultura e a utilização de materiais audiovisuais acessíveis, que reforçaram a comunicação organizacional. Além disso, a empresa apostou na promoção de atividades voltadas ao bem-estar, como sessões de meditação, pintura artística e yoga, e programas de qualidade de vida que abrangem saúde física e mental.

Elisabete Silva, coordenadora de Pessoas e Cultura do AmorSaúde, destaca o impacto dessas iniciativas na rotina dos colaboradores. “Além de oferecer condições físicas adequadas, como espaços ergonomicamente confortáveis, criamos uma sala específica para conversas informais, que tem uma arquitetura amigável que estimula conversas mais abertas e leves. Essa atmosfera contribui para uma conexão mais genuína entre as equipes”, afirma.

A implantação de mecanismos de monitoramento do bem-estar, como pesquisas regulares e indicadores de adesão a programas como psicoterapia e ginástica laboral, oferecem à empresa dados valiosos sobre a percepção e as necessidades dos colaboradores. Silva considera que a utilização do método Barrett, para identificar e compreender valores organizacionais, também ajudou a fortalecer a identidade cultural em todos os níveis da organização.

As lideranças também precisam de cuidado

Um levantamento da Harvard Business Review indicou que mais de 70% dos novos CEOs experienciam sentimentos de solidão devido às responsabilidades que assumem e à natureza de suas posições na empresa. De acordo com Vieira, as lideranças de equipe também estão contempladas nas ações do departamento de Pessoas e Cultura do AmorSaúde, a partir de capacitações voltadas ao autoconhecimento e à gestão emocional, com o objetivo de preparar gestores para lidar com questões relacionadas à saúde mental no dia a dia. Para o diretor, “a formação de líderes empáticos e preparados é um pilar essencial para promover um ambiente de trabalho saudável”.

Com essas práticas, o AmorSaúde, que faz parte do Grupo TODOS Internacional, conquistou a certificação Great Place to Work (GPTW) pela terceira vez, e com índice acima da média em saúde mental e bem-estar, quando comparada a outras 175 empresas reconhecidas no Brasil.

Pelo terceiro ano consecutivo, a franqueadora da rede de clínicas médico-odontológicas AmorSaúde recebeu a certificação Great Place to Work (GPTW). Além de reafirmar seu compromisso com um ambiente de trabalho positivo, a empresa obteve índice acima da média em saúde mental e bem-estar, quando comparada a outras 175 empresas reconhecidas no Brasil.

Segundo Vieira, a empresa vê o selo GPTW como uma ferramenta de mensuração do clima organizacional para aprimorar a gestão de Pessoas e Cultura, e não como um selo que sirva de vitrine para o mercado. “Para nós, a certificação é mais uma forma de orientar e melhorar continuamente a experiência dos nossos colaboradores, focando no aprimoramento das práticas internas e na evolução da cultura organizacional”. “O certificado reflete, além de nossas práticas, o compromisso de ouvir e atender às necessidades dos nossos colaboradores”, destaca.

De acordo com o diretor, “a área de pessoas e cultura trabalha seus projetos com base em três premissas: amor por princípio, leveza nas relações e confiança nos resultados”, conclui.

Website: https://www.amorsaude.com.br/