Brightcove lança AI Content Suite, o primeiro lançamento de disponibilidade geral de seu bem-sucedido programa piloto de IA, para maximizar a criação e produção de conteúdo para clientes

Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de plataforma de interação por vídeo inteligente mais confiável do mundo, anuncia o lançamento de seu AI Content Suite, o primeiro lançamento oficial de disponibilidade geral da empresa após um bem sucedido programa piloto para clientes em 2024. Este conjunto inovador apresenta uma gama de ferramentas com tecnologia de IA para aumentar o impacto do conteúdo de vídeo, enquanto melhora a produtividade dos negócios, o que a converte em uma experiência fácil e contínua para criadores de conteúdo obterem mais de seu conteúdo e incentivarem uma maior participação entre seus públicos.

O AI Content Suite da Brightcove inclui três recursos baseados em IA: criação de conteúdo, otimização de metadados e tradução, que simplificam a produção de conteúdo de vídeo ao automatizar os processos de criação e otimização.

"O AI Content Suite é um multiplicador de forças para qualquer um que esteja buscando expandir o impacto de seu conteúdo de vídeo sem aumentar sua carga de trabalho", disse Scott Levine, Diretor de Produto na Brightcove. "Incorporado em nossa plataforma de vídeo, o AI Content Suite permite de modo fácil e rápido um efeito multiplicador de criação de vídeos sem recorrer a outras ferramentas e plataformas. Isto permite que nossos clientes maximizem seu alcance de conteúdo e participação."

O AI Content Suite permite que as empresas aproveitem todo o potencial do conteúdo de vídeo que possuem com recursos que incluem:

Conversão rápida e automatizada de conteúdo longo em clipes de formato curto, vídeos de destaque e capítulos temáticos para maximizar o alcance em todos os canais

Conversão de conteúdo de vídeo horizontal em formatos verticais para ampliar a participação de espectadores móveis e em plataformas sociais

Maior capacidade de descoberta mediante metadados gerados automaticamente (incluindo títulos, etiquetas e descrições), garantindo que o público encontre e interaja com conteúdo relevante

Capacidades de tradução universal a dezenas de idiomas para estender o alcance mundial e tornar o conteúdo mais acessível (em breve)

O AI Content Suite é parte da estratégia e do roteiro mais amplos de produtos de IA da Brightcove. Ele foi criado em estreita cooperação com clientes de diversos setores para criar soluções que atendam às suas necessidades comerciais, como aprofundar a participação do público e melhorar a eficiência na criação, edição e distribuição de conteúdo de vídeo.

"O AI Content Suite transformou nosso processo de produção de clipes e trailers. O que costumava levar horas agora leva minutos, o que nos permite reduzir custos e se concentrar mais em criatividade e estratégia", compartilhou Remi Brunier, Diretor de Produto e UX na STV, o canal de horário de pico mais assistido na Escócia e lar de alguns dos programas mais populares da televisão escocesa. A STV foi uma das dezenas de clientes que participaram do programa piloto de IA da Brightcove. "Ao automatizar a criação de trailers atrativos e concisos para nosso conteúdo, dimensionamos nossa produção para uma gama mais ampla de títulos e reduzimos significativamente os custos. Esta mudança foi crucial para nossos negócios, permitindo que nossa equipe tivesse foco em projetos de alto perfil e melhorasse nossa presença em plataformas de mídia social."

O Brightcove AI Suite continuará lançando novos produtos com base nos comentários dos clientes. Isto inclui a incorporação de recursos de texto para vídeos e interatividade automatizada de vídeos com tecnologia de IA, personalização e recomendações para envolver o público e gerar fidelidade.

A Brightcove está comprometida em manter os mais altos padrões de segurança e uso ético de IA. Ela garante que todas as ferramentas no AI Content Suite tenham suporte por sua robusta estrutura de segurança e o Brightcove AI Pledge. Como parte deste compromisso, a Brightcove nunca irá usar o conteúdo ou dados pessoais dos clientes para treinar modelos de IA sem seu explícito consentimento.

Para mais informações, acesse Brightcove.com.

Sobre a Brightcove Inc.

A Brightcove cria as soluções tecnológicas de streaming mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para construir uma conexão maior entre as empresas e seus públicos, independentemente de onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de forma mais eficaz, que os líderes de mídia transmitam e monetizem conteúdo de forma mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais eficiente. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera o setor de forma consistente e escalabilidade inigualável, estamos sempre ampliando os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a Brightcove no LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads e YouTube. Acesse Brightcove.com.

Contatos de mídia:

Brightcove

press@brightcove.com