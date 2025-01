KnowBe4 lança iniciativa de pesquisa e análise de laboratório de ameaças para mitigar ataques de cibersegurança direcionados a humanos

KnowBe4, a plataforma de segurança cibernética de renome mundial que aborda de forma integral o gerenciamento de riscos humanos, anunciou hoje seu novo Threat Labs (laboratório de ameaças) para mitigar ataques de segurança cibernética direcionados a humanos.

Essa iniciativa é especializada na pesquisa e atenuação de ameaças de e-mail e ataques de phishing, usando uma combinação de análise especializada e inteligência de crowdsourcing. Os pesquisadores e analistas de segurança cibernética por trás do Threat Labs da KnowBe4 descobrem e investigam as mais recentes técnicas de phishing e desenvolvem estratégias para combater preventivamente essas ameaças.

“O Threat Labs da KnowBe4 é um passo importante no fornecimento de inteligência acionável sobre riscos cibernéticos emergentes relacionados ao gerenciamento de riscos humanos”, disse o Dr. Martin Kraemer, defensor da conscientização de segurança da KnowBe4. “Essa inteligência é baseada no monitoramento contínuo e em investigações aprofundadas do cenário mundial de ameaças.”

A primeira publicação do Threat Labs da KnowBe4, Using Genuine Business Domains to Harvest Credentials, analisa uma sofisticada campanha de phishing direcionada a várias organizações para obter credenciais da Microsoft. Durante essa campanha, os agentes de ameaças utilizaram um domínio comprometido, seus subdomínios, serviços de e-mail em massa e vulnerabilidade de redirecionamento aberto para evitar a detecção e aumentar as taxas de sucesso de cliques.

“O Threat Labs da KnowBe4 se especializará em áreas temáticas relacionadasàengenharia social, phishing e segurança de fator humano”, explicou Jack Chapman, chefe de Inteligência de Ameaças da Egress, uma empresa da KnowBe4. “Isso ajudará a capacitar as organizações a fortalecerem sua postura de segurança por meio de pesquisa de ponta e análise oportuna de ameaças.”

As pesquisas conduzidas pelo Threat Labs da KnowBe4 serão publicadas no blog da KnowBe4. Para mais informações sobre a KnowBe4, acesse www.knowbe4.com.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita as forças de trabalho a tomar decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Com a confiança de mais de 70.000 organizações ao redor do mundo, a KnowBe4 ajuda a reforçar a cultura de segurança e a gerenciar riscos humanos. A KnowBe4 oferece uma plataforma completa de primeira categoria orientada por IA para Gestão de Riscos Humanos, criando uma camada de defesa adaptável que fortalece o comportamento do usuário contra as mais recentes ameaçasàsegurança cibernética. A plataforma HRM+ inclui módulos para treinamento de conscientização e conformidade, segurança de e-mails em nuvem, formação em tempo real, antiphishing colaborativo, agentes de defesa de IA e muito mais. Como a única plataforma de segurança mundial deste tipo, a KnowBe4 utiliza conteúdo, ferramentas e técnicas de proteção de segurança cibernética personalizados e relevantes para mobilizar forças de trabalho a se transformarem da maior superfície de ataque ao maior ativo de uma organização.

