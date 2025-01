OPEX® Corporation define um importante marco em 2025: 50 anos de liderança no mercado de automação

OPEX® Corporation, líder mundial em automação da próxima geração, oferecendo soluções para automação de documentos, correspondências e depósitos, alcançou um marco significativo em 2025 ao comemorar 50 anos sob a propriedade da família Stevens. A OPEX continua prosperando sob o que é agora a segunda e terceira gerações de liderança da família Stevens, uma conquista notável que diz respeitoàresiliência da empresa, espírito inovador e sucesso a longo prazo em um mercado de alta competição.

"Estamos profundamente orgulhosos de ter sido um parceiro confiável do setor durante cinco décadas e continuamos contando, ao criar soluções personalizadas que ajudam nossos clientes a aprimorar o fluxo de trabalho, reduzir custos e impulsionar eficiências em infraestrutura", disse David Stevens, Presidente e Diretor Executivo da OPEX. "Atribuímos nossa longevidade aos valores fundamentais que meus pais estabeleceram e pelos quais vivemos todos os dias, ao promover a inovação, manter uma cultura empresarial familiar e priorizar a agilidade em empreender e a sustentabilidade a longo prazo."

Em 1975, Al e Joanna e Stevens adquiriram a OPEX. Naquele momento, a empresa tinha menos de 10 funcionários com um foco exclusivo em automação de correspondências. Al Stevens deixou seu emprego na Columbia Records para se tornar o diretor nacional de vendas da OPEX. Quando Joanna e ele tiveram a oportunidade de comprar a empresa e direcionar sua recuperação, hipotecaram sua residência para realizar esta compra. Hoje, a OPEX tem quase 1.600 membros de equipe em todo o mundo, sendo uma líder muito respeitada em automação de depósitos, documentos e correspondências.

Foi com este enfoque em mente aberta e uma visão de futuro que permitiuàOPEX aproveitar sua experiência em triagem para expandir de modo ágil e deliberado a partir de suas raízes na automação de documentos e correspondências, se tornando também líder em automação de depósitos. O compromisso da empresa em superar os limites da automação é refletido em seu impressionante portfólio com mais de 300 patentes, com destaqueàsua dedicação em se manter na vanguarda das tendências do setor e reinventar continuamente seus produtos. Quase metade das empresas relacionadas na Fortune 100 contam atualmente com a OPEX para oferecer soluções automatizadas de classe internacional.

O fato de a OPEX ter prosperado ao longo de três gerações de liderança familiar é significativo, superando as probabilidades das empresas familiares: somente 13% chegamàterceira geração, segundo a Business Week .

"Embora muitos aspectos tenha mudado no setor de automação nas últimas cinco décadas, a integridade com a qual a OPEX conduz seus negócios e nosso espírito inovador se mantêm os mesmos", disse Alex Stevens, Presidente de Warehouse Automation na OPEX. "Sempre buscamos novas e melhores formas para os clientes transformarem operações comerciais, ao criar soluções cada vez mais avançadas para automatizar tarefas. Nos últimos 50 anos e por muitos mais que virão, continuaremos reinventando a tecnologia de automação que impulsiona o futuro do comércio eletrônico."

Sobre a OPEX

OPEX® Corporation é líder mundial em automação da próxima geração, oferecendo soluções inovadoras e exclusivas para automação de depósitos, documentos e correspondências. Com sede em Moorestown, NJ, bem como instalações em Pennsauken, NJ; Plano, TX; França; Alemanha; Suíça; Reino Unido; e Austrália, a OPEX possui quase 1.600 funcionários que estão continuamente reinventando e proporcionando soluções de tecnologia personalizadas e em expansão, as quais solucionam os desafios comerciais de hoje e do futuro. O ano de 2025 marca o 50o aniversário da empresa sob a propriedade e liderança de várias gerações da família Stevens.

Para mais informações

Laura Evans

levans@opex.com

+1.856.727.1100 x 5012