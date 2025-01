Especialista explica como a gula pode afetar a saúde

A gula é muitas vezes percebida como uma indulgência prazerosa, mas pode estar ligada a impulsos emocionais, como ansiedade e frustração. A nutricionista Lucila Santinon da Vitafor explica que, enquanto a compulsão alimentar é um transtorno caracterizado por episódios descontrolados de ingestão de grandes quantidades de comida, a gula pode ser um impulso ocasional que necessita de atenção.

A especialista acrescenta que a gula se dá ao ato de comer ou beber de forma exagerada, além do necessário, e muitas vezes sem fome. “Eventualmente, exagerar ao se deliciar com um prato de doce ou salgado é natural e bastante prazeroso, mas, quando a situação se torna recorrente e deixa de ser um deleite, passando a ser uma fonte de sofrimento, é sinal de que necessita de ajuda profissional. Esse comportamento pode ser um gatilho para desenvolvimento de transtornos alimentares”, comenta Lucila.

No organismo, sentimentos como ansiedade, estresse e irritabilidade liberam um hormônio chamado cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. Quando produzido em níveis elevados, pode provocar o aumento do apetite e a preferência por alimentos ricos em açúcares e gorduras. “Por isso, quando nos encontramos em um estado de instabilidade emocional, podemos levar a episódios de gula, o 'famoso' comer emocional”, ressalta a nutricionista da Vitafor.

Outra alteração se dá com a dopamina, um neurotransmissor associado às recompensas. “Ela é liberada em maior quantidade durante experiências agradáveis, como comer uma das suas comidas prediletas. Essa comida gera um conforto que aumenta subitamente a dopamina no organismo, e sempre queremos repetir essa experiência, principalmente quando sentimos algum tipo de mal-estar”, explica Lucila.

Ela orienta que uma forma de controlar os episódios de gula é praticar técnicas de respiração, além de não fazer dietas extremamente restritivas, consumir alimentos variados com uma boa distribuição durante o dia, não ficando muitas horas sem se alimentar.

Também podem ser acrescentados alguns suplementos à rotina, com nutrientes que ajudem a manter a plenitude e bem-estar, como o Sleepfor®, que é uma suplementação à base de L-triptofano: aminoácido precursor da serotonina, melhorando o humor, a sensação de bem-estar e a dos níveis de cortisol no organismo.

“E como praticidade é importante nessas situações, temos opções como o VitaTea® Equilibrium, um chá misto e solúvel, composto por camomila, erva-cidreira, erva-doce, maracujá com lavanda, que auxilia no bem-estar e no relaxamento. Outra dica é o Isocrisp®, proteína no formato de crisps que pode auxiliar nas preparações do dia a dia, tornando-as versáteis e prazerosas, além de complementar as refeições, promovendo maior saciedade”, diz Lucila.

Website: https://www.instagram.com/vitafornutrientes/