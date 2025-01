GestãoClick inaugura nova sede em Venda Nova, Belo Horizonte

A GestãoClick anuncia a inauguração de sua nova sede na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. São 1.900m² distribuídos em cinco pavimentos. No primeiro andar, há uma garagem com capacidade para mais de 15 carros e 20 motos. O segundo andar oferece um ambiente aberto com áreas de descompressão, incluindo academia, vestiários, sala de jogos, varanda com jardim, auditório e cozinha americana sofisticada. O terceiro andar conta com espaço gourmet, estúdio, salas de reunião e treinamento, além dos setores de atendimento e marketing. Os setores comerciais estão localizados no quarto andar, e o quinto andar abriga as equipes de administração, produto e tecnologia.

A infraestrutura, foi projetada com tecnologias como: controle de acesso por reconhecimento facial, rede de dados interligada por fibra óptica, sistema de climatização automatizado (VRF), monitoramento por câmeras IP e geração de energia solar. Além disso, práticas sustentáveis foram adotadas, como sensores de presença, torneiras e secadores de mão automatizados, contribuindo para a redução do consumo de água e energia elétrica.

“A mudança para a nova sede é resultado do crescimento constante da empresa e representa um investimento essencial para sustentar sua expansão. Afinal, foi pensado para oferecer um ambiente mais moderno e acolhedor, fortalecendo a produtividade, o bem-estar dos colaboradores e a posição da empresa no mercado”, afirma Ronei Marcos Silva Marques, CEO da GestãoClick.

O espaço também promove a criatividade e a colaboração, com áreas de coworking, salas de convivência, espaços de descanso e uma academia. "Esses ambientes foram projetados para incentivar a interação entre equipes, a troca de ideias e o bem-estar, essenciais para fomentar a inovação", explica Ronei.

"A expansão fortalece a presença da empresa no mercado nacional, ampliando a capacidade operacional e melhorando a eficiência nos serviços entregues. O novo espaço permite um crescimento escalável e sustentável, tornando a empresa mais atrativa para talentos qualificados e criando condições para o desenvolvimento de novos produtos e soluções", completa.

Futuro e ESG

Para os próximos anos, os planos incluem aprimorar ainda mais o ERP da empresa e implementar novas integrações. Além do foco tecnológico, a nova sede está alinhada aos pilares de ESG, com iniciativas de voluntariado corporativo, programas de saúde e ergonomia e ações voltadas à inclusão e diversidade, como a contratação de pessoas com deficiência (PCDs).

A nova sede também beneficia a região de Venda Nova, gerando empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia local e incentivando o empreendedorismo.

Website: http://www.gestaoclick.com.br