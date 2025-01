Outlet no interior de São Paulo registra 400 mil visitantes

O Santa Maria Outlet, em Cravinhos, na Região Metropolitana de Ribeirão Preto (SP), registrou a visita de 400 mil pessoas e alcançou um faturamento de R$ 42 milhões no período de 1º a 31 de dezembro de 2024. O empreendimento foi inaugurado em novembro do mesmo ano. O público que visitou o empreendimento no período é aproximadamente 12 vezes maior do que a própria população do município onde está instalado, de 33.281 pessoas, segundo o Censo 2022 do IBGE. Em outro exemplo comparativo, no ano passado, a prefeitura de Cravinhos trabalhou com uma receita anual de R$ 256,3 milhões, ou cerca de R$ 21,3 milhões mensais.

Os números superam as expectativas iniciais dos empreendedores em transformar o empreendimento como polo comercial regional. “A região demandava um empreendimento desse porte, com as marcas e os parceiros já presentes e outros que ainda serão anunciados”, destaca José Roberto Pereira Alvim, presidente do Grupo Pereira Alvim, responsável pelo empreendimento.

A previsão dos administradores é movimentar R$ 280 milhões anuais em vendas, reforçando a relevância econômica da região de Ribeirão Preto no setor de comércio e serviços.

Centro de compras na região

Inaugurado no dia 20 de novembro de 2024, o Santa Maria Outlet é o primeiro centro de compras no formato outlet da região, atendendo uma população de mais de 1,7 milhão de habitantes dos 34 municípios que compõem a Região Metropolitana de Ribeirão Preto. Localizado no km 299 da Rodovia Anhanguera, que registra fluxo diário de cerca de 100 mil veículos, o centro de compras recebeu um investimento de R$ 400 milhões do Grupo Pereira Alvim.

Com área total de 120 mil m², sendo 37 mil m² de área construída e 20 mil m² de área locável, o empreendimento já abriga lojas de marcas nacionais e internacionais, como Adidas, Guess, Under Armour, Levi’s, Reebok, Lacoste, Mizuno, Aéropostale, Lindt, Nathan’s Famous, Lupo, Polo Play e Spicy. Novas lojas, como Nike, Brooksfield, Carmen Steffens, McDonald's e Bar Brahma deverão ser inauguradas neste início de 2025.

Para o diretor comercial e de marketing do Santa Maria Outlet, Julio Di Madeo, o projeto contribui para o fortalecimento econômico da região. “A chegada do outlet reforça o perfil dinâmico do comércio local, atraindo consumidores de várias cidades em busca de marcas com preços acessíveis”, afirma.

Novas contratações

Além de movimentar a economia regional, o empreendimento gerou mais de mil empregos diretos e indiretos durante sua construção e outros mil postos na operação das lojas. Recentemente, o outlet anunciou a abertura de mais 300 de emprego para as 80 lojas já em operação (desde novembro de 2024) e as 11 novas unidades que iniciarão atividades no trimestre deste ano. As vagas disponíveis incluem posições de atendente, vendedor, estoquista e gerente geral de loja.

O Santa Maria Outlet fica na Rodovia Anhanguera, km 299, em Cravinhos (SP) e funciona de segunda a sábado, das 9h às 21h e aos domingos e feriados, das 9h às 21h.

