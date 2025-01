Japão seleciona o Sistema de Treinamento Integrado Beechcraft T-6 Texan II para modernizar o treinamento de pilotos da Força Aérea de Autodefesa do Japão

A Textron Aviation Defense LLC, uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje, em coordenação com o Grupo Kanematsu , que o Sistema de Treinamento Integrado (ITS) Beechcraft T-6 Texan II foi escolhido para modernizar o treinamento de pilotos da Força Aérea de Autodefesa do Japão (JASDF). O Japão se juntará a outras 14 nações que selecionaram o T-6 Texan II, somando-se a uma frota de mais de 1.000 aeronaves T-6 entregues em todas as partes do mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250125757175/pt/

Beechcraft T-6 Texan II Integrated Training System (Photo: Business Wire)

O Beechcraft T-6 Texan II foi projetado e fabricado pela Textron Aviation Defense LLC, uma subsidiária integral da Textron Aviation Inc.

“Temos orgulho de ofereceràForça Aérea de Autodefesa do Japão um Sistema de Treinamento Integrado comprovado e altamente capaz, que atenderá às suas necessidades de treinamento por décadas,” disse Travis Tyler, presidente e CEO da Textron Aviation Defense LLC. “Essa escolha confirma as capacidades do nosso Sistema de Treinamento Integrado T-6 Texan II em permitir que uma Força Aérea de Autodefesa do Japão bem equipada, proeminente e altamente qualificada enfrente os desafios do século XXI”.

O T-6 Texan II foi selecionado após uma avaliação altamente competitiva e completa das soluções de treinamento oferecidas por vários licitantes. A finalização do contrato está prevista para 2025.

A JASDF está modernizando seu programa de treinamento com uma solução integrada com aeronaves de treinamento T-6 Texan II, um abrangente sistema de treinamento terrestre, treinamento para pilotos instrutores e mantenedores de aeronaves e suporte logístico e de sustentação de longo prazo. O Beechcraft T-6 Texan II substituirá a aeronave Fuji/Subaru T-7, que foi a treinadora básica da JASDF por muitos anos.

Sobre o Beechcraft T-6 Texan II

O Beechcraft T-6 Texan II é o melhor treinador de voo militar do mundo. Apoiados por mais de 90 anos de experiência entregando mais de 250.000 aeronaves no mundo inteiro, os baixos custos de aquisição, operação e manutenção do Beechcraft T-6 Texan II permitem que as forças aéreas globais acelerem a produção de pilotos. Com uma base instalada que mais do que quadruplica seu concorrente mais próximo, a família de aeronaves Beechcraft T-6 Texan II é o Sistema de Treinamento Integrado (ITS) número um do mundo há mais de 20 anos. O Beechcraft T-6 Texan II aproveita uma linha de produção ativa com uma classificação de Nível de Prontidão de Fabricação (MRL) líder do setor de 10, como também uma cadeia de suprimentos comprovada e a acessibilidade de 85% das peças em comum com o Beechcraft AT-6E Wolverine. Até o momento, a frota global de mais de 1.000 aeronaves Beechcraft T-6 Texan II ultrapassou 5 milhões de horas de voo em 14 países e duas escolas de voo da OTAN.

Um ativo vital, o T-6 capacita o treinamento global de pilotos no programa de treinamento de voo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) no Canadá, no Programa de Treinamento Conjunto de Pilotos de Jato da OTAN (ENJJPT) na Base Aérea de Sheppard, Texas e no Programa de Liderança em Aviação da Força Aérea dos EUA, como também na Força Aérea, Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais, Exército e Guarda Costeira dos EUA, Força Aérea Helênica, Força Aérea Argentina, Força Aérea Israelense, Força Aérea Real, Força Aérea Iraquiana, Força Aérea Real Canadense, Marinha Mexicana, Força Aérea Mexicana, Força Aérea Real Marroquina, Força Aérea Colombiana, Força Aérea Real da Nova Zelândia, Força Aérea Real Tailandesa, Força Aérea Tunisiana e Força Aérea de Defesa Aérea do Vietnã.

Sobre a Textron Aviation Defense LLC

Com um legado de milhares de sistemas de treinamento integrados Beechcraft e Cessna comprovados produzidos e utilizados no coração dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, os clientes militares recorremàTextron Aviation Defense quando precisam de soluções aéreas para suas missões críticas. Fornecedora do principal treinador de voo militar do mundo, a Textron Aviation Defense equipa militares em todas as partes do mundo e lidera em baixos custos de aquisição, manutenção e treinamento. A frota Beechcraft T-6 Texan II de mais de 1.000 aeronaves registrou mais de 5 milhões de horas em duas escolas de voo militar da OTAN e em quatorze países desde 2001. A Textron Aviation Defense é uma subsidiária da Textron Aviation Inc.

Para informações adicionais, visite www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada de voar. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation capacitou nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação para nossos clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, produtos de treinamento militar e defesa, a Textron Aviation tem o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral em todas as partes do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho, confiabilidade e versatilidade lendários, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis.

Para informações adicionais, visite www.txtav.com| specialmissions.txtav.com

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede global de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é globalmente conhecida por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation + Training.

Para informações adicionais, visite: www.textron.com.

Determinadas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; essas declarações prospectivas são válidas somente na data em que são feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Tais declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando a, riscos relacionadosàdefinição do contrato.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250125757175/pt/

Assessoria de Imprensa:

Doug Scott

+1,316,347,0116

Dscott2@txtav.com

txtav.com