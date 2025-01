San Francisco 49ers e NetApp se unem para melhorar as operações e a experiência dos torcedores

Hoje, o San Francisco 49ers e a NetApp® (NASDAQ: NTAP), a empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciaram uma nova parceria estratégica de vários anos. Como parceira de nível fundador, o mais alto nível de parceria corporativa do 49ers, a NetApp se torna a parceira oficial de infraestrutura de dados inteligentes da histórica franquia da NFL. Juntas, as duas marcas utilizarão uma infraestrutura de dados sem silos, criada para inteligência, para dar suporte às operações comerciais do 49ers em toda a organização, começando com a reimaginação da experiência do torcedor no Levi’s® Stadium.

George Kurian, CEO, NetApp and John Lynch, President of Football Operations/General Manager, San Francisco 49ers (Photo: Business Wire)

Com raízes no Vale do Silício, tanto o 49ers quanto a NetApp possuem um histórico de priorizar a tecnologia, os dados e a inovação. À medida que o 49ers entram na segunda década do Levi’s® Stadium, a organização planeja fazer grandes melhorias tecnológicos no local com o objetivo de criar uma nova experiência perfeita e conectada para os torcedores, ao mesmo tempo em que estabelece uma base tecnológica que suporta o crescimento futuro e a inovação das operações do 49ers. A infraestrutura inteligente de dados com as soluções da NetApp, incluindo a oferta de armazenamento como serviço NetApp Keystone, agilizará as melhorias na entrada e saída, nos tempos de espera de banheiros e concessões, na funcionalidade de aplicativos móveis e muito mais.

“Quando o Levi’s® Stadium foi inaugurado em 2014, ele era um dos estádios mais avançados tecnologicamente do país. Embora tenhamos permanecido diligentes em fazer melhorias na experiência do torcedor ano após ano, a NetApp nos capacitará a fazer grandes mudanças que colocarão o edifício na vanguarda dos recintos esportivos e de entretenimento focados em tecnologia”, disse Costa Kladianos, vice-presidente executivo e chefe de Tecnologia do 49ers.

“Estamos entusiasmados em dar as boas-vindasàNetApp, uma marca da Bay Area e líder mundial em infraestrutura de dados, como parceira corporativa de nível fundador”, afirmou Brent Schoeb, diretor de Receita e Marketing do 49ers. “Queremos integrar a tecnologia inovadora e de ponta da NetApp em toda a organização do 49ers e do Levi’s® Stadium para melhorar a experiência dos torcedores.”

Além de impulsionar o objetivo do 49ers de melhorar o Levi’s® Stadium, a NetApp se tornou a patrocinadora do 49ers no Draft de 2025 da NFL, e o Levi’s® Stadium Owners Club, localizado no lado leste do edifício, será renomeado para reconhecer o patrocínio da NetApp. Por fim, a NetApp será a patrocinadora da conferência de estratégia, dados e análise do 49ers, a Horizon Summit, que retornará ao Levi’s® Stadium em junho de 2025. Mais detalhes sobre a sexta iteração do evento, incluindo datas e palestrantes confirmados, serão anunciados nos próximos meses.

“Ao se tornar parte integrante das operações do 49ers, a NetApp está demonstrando nosso profundo compromisso com a inovação, liderança e excelência no Vale do Silício”, comentou George Kurian, CEO da NetApp. “A infraestrutura inteligente de dados é crucial para a experiência dos fãs de esportes e para o desempenho da equipe. Nosso apoio às ambiciosas metas do 49ers para tornar seu estádio a referência em excelência na experiência do torcedor e no desempenho da equipe demonstra nossos fortes laços com nossa casa na área da Baía de São Francisco e nossos recursos exclusivos para tornar os dados um ativo para que as organizações líderes atinjam suas metas de transformação”.

Sobre o San Francisco 49ers

O San Francisco 49ers, de propriedade da família York, atualmente joga na divisão NFC West e ganhou cinco troféus do Super Bowl, incluindo o Super Bowl XVI, XIX, XXIII, XXIV e XXIX. A franquia também tem oito campeonatos de conferência e 22 campeonatos de divisão e foi a primeira equipe esportiva profissional da liga principal a se instalar em São Francisco, há mais de 75 anos. Acesse 49ers.com e siga o 49ers no Facebook e no Twitter @49ers.

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa de infraestrutura de dados inteligente que combina armazenamento unificado de dados, serviços integrados de dados e soluções CloudOps para transformar um mundo de disrupção em oportunidade para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura livre de silos e, em seguida, aproveita a observabilidade e a inteligência artificial para possibilitar a melhor gestão de dados. Como o único serviço de armazenamento de nível empresarial nativamente incorporado nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade contínua. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem de dados por meio de resiliência cibernética superior, governança e agilidade de aplicativos. Nossas soluções CloudOps proporcionam otimização contínua de desempenho e eficiência por meio da observabilidade e IA. Independentemente do tipo de dados, carga de trabalho ou ambiente, com a NetApp, você pode transformar sua infraestrutura de dados para realizar as possibilidades do seu negócio. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

