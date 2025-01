Franquia é um modelo de negócio já validado

No Brasil, o mercado de franquias cresceu 19% no primeiro trimestre de 2024, alcançando 60,5 bilhões de reais em faturamento, de acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Esse crescimento, impulsionado por setores como o de serviços, reflete a atratividade da franquia como um modelo de negócio rentável.

Apesar de existirem no Brasil desde os anos 1950, as franquias registraram um crescimento expressivo entre as décadas de 1980 e 1990. No ano de 1994 foi promulgada a lei a Lei nº 8.955, primeira legislação no país voltada para esse tipo de contrato, que exige que a franqueadora seja responsável por repassar o know-how ao franqueado.

Em 2019, quando o Brasil já possuía quase 161 mil operações de franquias, o setor ganha uma nova lei, a 13.966, que revogou a norma anterior e trouxe novas regras para o mercado de franquias no Brasil. A nova lei entrou em vigor em março de 2020.

“A franqueadora precisa apresentar aos interessados em sua franquia uma estimativa de investimento e custos necessários para a implantação do negócio. Antes de investir, é interessante observar as taxas, royalties, as obrigações contratuais e o suporte oferecido pela franqueadora, como treinamentos, acompanhamento contínuo e inovação nos produtos e serviços, para que o franqueado tenha sempre o apoio necessário para progredir”, salienta Vininha F. Carvalho, economista, administradora de empresas e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Uma pesquisa da Associação Brasileira de Franchising de 2024 revela que quase metade (48%) das franquias no Brasil estão presentes em cidades com menos de 500 mil habitantes. O crescimento de 12% no número de unidades em municípios menores no último ano reflete um movimento claro: o interior do país se tornou um terreno fértil para a expansão de redes de franquias, especialmente no setor de alimentação, que lidera o mercado com 30% do faturamento total.

“O franchising tem voltado seus olhos para a Inteligência Artificial e a sua utilização na otimização de negócios. As redes de franquia que olham para fora do país, estão acompanhando as inovações do mercado chinês, que cresce exponencialmente. Internamente, muito se fala de reforma tributária e os seus impactos na manutenção financeira das redes de franquia. Como temas centrais de gestão, tenho visto muitos assuntos relacionados à concorrência entre franqueados, relacionamento e planejamento sucessório”, destaca a advogada Hannah Fernandes.

Antes de iniciar um plano de expansão, a empresa precisa certificar se o formato de operação praticado pode ser replicado em franquias. É necessário testar a operação em diferentes condições e fazer um estudo de franqueabilidade para ter certeza de que a reprodução oferece um retorno financeiro promissor, possibilitando a abertura de novas unidades em diferentes localidades.

“A relação entre franqueador e seus franqueados é influenciada por muitos fatores. O apoio de uma consultoria especializada poderá auxiliar em todas as etapas do processo, evitando equívocos e garantindo uma expansão sólida”, finaliza Vininha F. Carvalho.

Website: https://www.revistaecotour.news