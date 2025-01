Grupo BBF desenvolve projeto de adubação sustentável no Pará

O Grupo BBF (Brasil BioFuels) deu mais um importante passo para referência na sustentabilidade e eficiência agrícola, com a adoção de práticas sustentáveis de adubação e fertirrigação, provenientes do beneficiamento da palma de óleo nas usinas de Acará e Moju, no Pará. O projeto, implantado recentemente pela companhia, traz benefícios significativos ao solo e as comunidades do entorno.

A fertirrigação com POME (Palm Oil Mill Effluent), ou efluente do processamento da palma de óleo, é uma técnica agrícola que combina a aplicação de fertilizantes naturais com a irrigação. Este processo realizado nos plantios da companhia tem ganhado destaque no campo, sendo importante fonte orgânica para adubação natural.

No Grupo BBF, todo efluente líquido gerado no processo de produção da palma de óleo, também conhecida como dendê, é tratado. Com a aplicação por aspersão, realizada com equipamentos de alta tecnologia, o método adotado pela companhia passou a ser mais eficiente, seguro e sustentável.

Dentre os benefícios desse processo está a melhoria da fertilidade do solo, pois disponibiliza uma fonte rica de nutrientes essenciais, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, que são liberados gradualmente, promovendo a nutrição das plantas ao longo do tempo. Além da sustentabilidade e redução de impactos ambientais, a iniciativa garante o reaproveitamento do POME.

O programa de adubação sustentável do Grupo BBF teve início com a aplicação nas fazendas Silva Oliveira e Watanabe, em um dos Polos da companhia, localizado no município do Acará/PA. O novo sistema otimizou ainda o uso logístico e evitou gastos operacionais.

Engajamento Comunitário

As comunidades Santa Maria e Terra Viva, localizadas no entorno das áreas de aplicação, também foram ativamente envolvidas no processo. Reuniões e demonstrações práticas garantiram a transparência e permitiram que os moradores acompanhassem de perto os benefícios do novo método.

De acordo com o Grupo BBF, o diálogo com as comunidades é fundamental para fortalecer as práticas sustentáveis. O projeto foi bem recebido, com garantia de continuidade nas próximas aplicações, onde membros da comunidade foram convidados para conhecer de perto o processo de fertirrigação na empresa, além de conhecerem o projeto de adubação sustentável e aplicação em suas localidades.

O adubo orgânico sustentável disponibilizado pela companhia para as comunidades beneficia o plantio realizado diretamente pelas famílias que tratam diversas culturas na região como: açaí, cacau, pimenta do reino, pitaya, cupuaçu, acerola, além dos agricultores incentivados pelo programa de Agricultura Familiar do Grupo BBF que realizam o plantio da palma de óleo.

“A aprovação do método pela comunidade, além da correta destinação do efluente e dos benefícios ao solo, trouxe maior integração da companhia com a população agrícola local. Esse projeto reforça o nosso compromisso com práticas agrícolas responsáveis, ao consolidar a fertirrigação como um marco no manejo sustentável de recursos e como um mecanismo no fortalecimento de relações comunitárias. O sucesso da iniciativa abre caminho para novas ações que aliam produtividade e preservação ambiental”, destaca Milton Steagall, CEO do Grupo BBF.

Em 2025, O Grupo BBF seguirá o calendário de ações com as comunidades, incluindo reuniões e recebimento de demandas via ofício de moradores que necessitam de adubo orgânico sustentável para o seu cultivo agrícola. A companhia continua investindo em benfeitorias e parcerias com as comunidades localizadas no entorno de suas operações, com a execução de manutenção de ramais em estradas vicinais, abertura de tanques para criação de peixes (piscicultura), construção de pontes, ações socioambientais, dentre outras iniciativas.

