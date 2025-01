A Omantel, principal provedora de serviços de telecomunicações no Sultanato de Omã, formou uma parceria estratégica de vários anos com a Airgain Inc. (NASDAQ: AIRG), uma pioneira global em soluções de conectividade sem fio, para redefinir a conectividade 5G em toda a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA).

A rápida expansão do 5G trouxe novos desafios para as operadoras de telecomunicações, principalmente no equilíbrio entre custo-benefício e desempenho da rede. Em geral, as soluções de infraestrutura tradicionais ficam aquém quando se trata de estender a cobertura para áreas de difícil acesso, como locais remotos, grandes espaços internos e áreas urbanas com congestionamento de sinal. Isso afeta tanto indivíduos quanto empresas, uma vez que a conectividade agora é um facilitador essencial da vida diária e das operações.

A parceria da Omantel com a Airgain aborda esses desafios por meio do Lighthouse da Airgain, um repetidor de rede inteligente inovador. Esta solução avançada amplifica e estende os sinais 5G, garantindo conectividade consistente e de alta velocidade em áreas onde a cobertura é tradicionalmente fraca ou indisponível. Por exemplo, os proprietários podem desfrutar de streaming ininterrupto em todos os cantos de suas casas, enquanto as empresas em grandes complexos de escritórios ou zonas industriais remotas podem manter conexões confiáveis ??para operações e aplicações de energia.

O que torna esta parceria única é que ela se estende além do relacionamento tradicional fornecedor-operador. A Omantel e a Airgain estão colaborando em pesquisa, desenvolvimento e inovação para criar soluções que são projetadas especificamente para atender às necessidades da região MENA. Este alinhamento estratégico garante que a parceria ofereça benefícios imediatos e de longo prazo, com soluções escaláveis ??e com eficiência energética que abordam os desafios de conectividade local.

"Estamos ansiosos por nossa colaboração com a Airgain como parte de nosso compromisso de promover a inovação nos setores de telecomunicações e tecnologia", disse Talal Al Mamari, CEO da Omantel. "As soluções da Airgain melhorarão o desempenho do 5G em vários ambientes com conectividade escalável e com eficiência energética e velocidades inigualáveis. Ao complementar nossa infraestrutura existente, a solução Lighthouse garantirá cobertura abrangente em ambientes internos e externos, acelerando a implantação do 5G e reforçando a posição da Omantel como um provedor confiável de soluções de comunicação transformadoras."

"Temos o privilégio de fortalecer nossa aliança estratégica com a Omantel enquanto lideramos essa ambiciosa expansão do 5G", comentou o presidente e CEO da Airgain, Jacob Suen. "Juntos, aspiramos revolucionar o desempenho da rede com soluções altamente escaláveis ??e com eficiência energética, capitalizando oportunidades de receita 5G sem precedentes e estabelecendo as bases para futuros avanços tecnológicos que redefinirão a conectividade em toda a região."

Ao alavancar tecnologias de ponta e manter um foco determinado na satisfação do cliente, esta parceria estratégica está pronta para oferecer soluções de rede 5G superiores que atendam às demandas atuais, ao mesmo tempo em que estabelecem uma base sustentável para o futuro.

Sobre a Omantel:

A Omantel teve sucesso, por meio da integração de suas operações, processos e ampla experiência no campo de comunicações e tecnologia digital, em estabelecer sua posição como uma empresa líder em telecomunicações dentro do Sultanato de Omã e além. As abordagens inovadoras da empresa contribuíram para fornecer soluções de última geração para diferentes setores de consumidores e negócios. A empresa visa oferecer uma experiência incomparável e excepcional aos seus clientes e se esforça para sempre exceder suas expectativas. Para atingir os objetivos do Oman Vision 2040, a empresa investe em tecnologias emergentes e fornece soluções de TIC de ponta, como soluções em nuvem, IA, soluções inteligentes, segurança cibernética e muito mais, além de aproveitar suas capacidades tecnológicas para aprimorar a inovação e a liderança em tecnologias novas e avançadas.

Sobre a Airgain:

A Airgain é uma das principais fornecedoras de soluções de conectividade sem fio, oferecendo uma variedade de componentes incorporados, antenas externas e sistemas integrados em todo o mundo. Simplificamos a conectividade sem fio em dispositivos e mercados, com foco na solução de desafios complexos de conectividade, acelerando o tempo de comercialização e otimizando os sinais sem fio. Nossa missão é conectar o mundo por meio de soluções sem fio otimizadas e integradas. Nosso portfólio de produtos concentra-se em três mercados principais: empresarial, consumidor e automotivo. A Airgain está sediada em San Diego, Califórnia. Para obter informações adicionais, visite airgain.com, ou siga a Airgain no LinkedIn e X.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250127490259/pt/

Airgain Investor Contact

Matt Glover

Gateway Group, Inc.

+1 (949) 574 3860

AIRG@gateway-grp.com