Voluntários promovem saúde mental de mulheres e adolescente

A campanha Janeiro Branco, que existe há mais de dez anos no Brasil, alerta para os dados alarmantes sobre saúde mental. O país é o quarto mais estressado do mundo, com 42% da população relatando esse sentimento, segundo novo levantamento Global World Mental Health Day 2024. Além disso, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, depressão e ansiedade geram perda de aproximadamente 12 bilhões de dias de trabalho por ano.

Neste momento é importante a reflexão sobre estigmas e preconceitos para estimular a conscientização de famílias, empresas e instituições públicas no que se refere a ações que envolvam saúde mental. Neste cenário, é importante o trabalho de organizações sociais, como a SAS Brasil, que vem, ao longo dos anos, conectando pessoas para promover soluções de acesso à saúde especializada. Com o projeto de Saúde Mental, a organização social já acolheu cerca de 2.496 brasileiras para atendimento com especialistas em saúde mental de forma presencial e remoto continuamente.

“Mantivemos o nosso olhar voltado para o público feminino por um longo período, mulheres com câncer de colo de útero ou mama, com depressão pós-parto, profissionais de saúde que cuidam de outras pessoas, mas não têm acesso a terapia, e diversas outras situações. Mas, em 2025, abriremos atendimento para adolescentes e jovens entre 14 e 25 anos. Um público para o qual a gente vem observando que existe grande demanda devido ao estresse que eles estão sofrendo.”, comenta a psicóloga da SAS Brasil Marluce Martins.

O empresário Lélio Vieira Carneiro Júnior, que é um dos mantenedores e apoiadores de projetos da organização social, comenta sobre a seriedade da SAS Brasil. “Em muitos momentos ao longo dos anos, pude acompanhar de perto a atuação dos voluntários em cidades carentes, levando saúde e inclusão para quem tanto precisa. Quando investimos em causas que realmente fazem a diferença, estamos não só ajudando a transformar vidas, mas também garantindo que os recursos sejam usados de forma eficaz e responsável. O impacto é duradouro, e é um privilégio poder fazer parte dessa história de transformação”, diz ele. Dentre os atendimentos médicos e psicológicos, já são mais de 135 mil pessoas beneficiadas em mais de 350 cidades de 24 estados brasileiros.