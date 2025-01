SLB Capturi e Aker Solutions garantem contrato para fornecer solução de captura de carbono para a Hafslund Celsio

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje que a SLB Capturi, em colaboração com a Aker Solutions, fechou um contrato de engenharia, aquisição, construção, instalação e comissionamento (EPCIC) da Hafslund Celsio AS para fornecer uma solução de captura de carbono em sua instalação de transformação de resíduos em energia em Klemetsrud, Oslo. A Hafslund Celsio é a maior fornecedora de aquecimento urbano da Noruega e a proprietária e operadora da maior usina de transformação de resíduos em energia da Noruega. O projeto de captura de carbono da Hafslund Celsio faz parte do Longship, o projeto de captura e armazenamento de carbono (CCS) de cadeia de valor total do governo norueguês.

A concessão do contrato inclui o fornecimento de uma planta de captura de carbono, sistema de liquefação, armazenamento temporário e uma instalação de carregamento no local de incineração de resíduos. Também inclui um sistema intermediário de armazenamento de CO 2 e carregamento de navios no porto de Oslo, de onde o CO 2 será transportado para a instalação de armazenamento permanente Northern Lights na plataforma continental norueguesa. Quando estiver em operação, espera-se que a usina de captura de carbono capture 350.000 toneladas métricas de CO 2 por ano.

O prêmio EPCIC segue uma fase de redução de custos para o projeto da Hafslund Celsio, que identificou oportunidades de eficiência, incluindo a otimização do layout. O projeto agora será entregue com base na unidade modularizada Just Catch™ 400 da SLB Capturi. O design da Just Catch, que ocupa pouco espaço, foi fundamental para possibilitar uma solução viável e econômica, reduzindo a área ocupada no local, a instalação e o trabalho de equipamento.

“A padronização e a modularização desempenham um papel fundamental na transformação da economia dos projetos de captura de carbono”, afirmou Egil Fagerland, diretor-executivo da SLB Capturi. “Estamos extremamente orgulhosos da nossa colaboração com a Hafslund Celsio e a Aker Solutions para alinhar o design da nossa planta Just Catch com os requisitos tecnoeconômicos desse projeto, ajudando a torná-lo uma realidade. Estamos ansiosos para entregar este projeto emblemático como um modelo de sucesso para iniciativas de descarbonização industrial na Noruega e em todo o mundo”.

O projeto da Hafslund Celsio é a segunda planta de captura de carbono em Longship, onde a SLB Capturi já está fornecendo a planta de captura de carbono na fábrica de cimento da Heidelberg Materials em Brevik, em colaboração com a Aker Solutions.

“Hoje marca um marco significativo para a Aker Solutions e para o setor de CCS na Noruega. Estamos orgulhosos de fazer parte desse projeto fundamental e ansiosos para contribuir com nossa execução eficaz, baseada em três décadas de experiência no mercado de CCS. Esse projeto é um testemunho da importante colaboração entre os setores público e privado para construir uma cadeia de valor industrial para captura e armazenamento de carbono. O projeto também contribuirá significativamente para a redução das emissões e criará valor tanto para a indústria quanto para a sociedade”, afirmou Kjetel Digre, CEO da Aker Solutions.

“Estamos satisfeitos por ter a Aker Solutions e a SLB Capturi colaborando conosco nesse importante projeto industrial”, afirmou Martin S. Lundby, diretor-executivo da Hafslund Celsio. “Trabalhar com parceiros renomados que possuem ampla experiência em captura e armazenamento de carbono, como demonstrado no projeto Longship, nos proporciona segurança e força. Nossos parceiros trazem conhecimentos valiosos de grandes desenvolvimentos industriais, tanto na Noruega quanto internacionalmente. Juntos, construiremos uma solução de captura de carbono que deverá estar operacional no terceiro trimestre de 2029”.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a SLB Capturi

A SLB Capturi é uma joint venture entre a SLB e a Aker Carbon Capture, dedicada a soluções de remoção e redução de carbono. As tecnologias modulares comprovadas da empresa permitem que as indústrias implantem tecnologias de captura com rapidez e escala, atendendo às exigências de amanhã e às oportunidades de hoje. A empresa está atualmente entregando sete plantas de captura de carbono para instalações de bioenergia, resíduos para energia e cimento. Saiba mais em capturi.slb.com.

Sobre a Aker Solutions

A Aker Solutions fornece soluções integradas, produtos e serviços para o setor energético global. A empresa possibilita a produção de petróleo e gás com baixo teor de carbono e desenvolve soluções renováveis para atender às necessidades energéticas futuras. Combinando soluções digitais inovadoras e execução de projetos previsíveis, a Aker Solutions visa acelerar a transição para a produção de energia sustentável. Saiba mais em akersolutions.com.

Sobre a Hafslund Celsio

A Hafslund Celsio AS é o maior produtor e fornecedor de aquecimento distrital na Noruega e forneceu 25% do aquecimento distrital gerado na Noruega em 2023. Em 2024, a empresa produziu 1,9 TWh de aquecimento distrital. A planta de resíduos para energia da Hafslund Celsio em Klemetsrud, Oslo, é a maior da Noruega, com capacidade para tratar 350.000 toneladas de resíduos por ano. A empresa também está expandindo suas atividades para resfriamento distrital. A empresa emprega aproximadamente 232 pessoas. A Hafslund Celsio é de propriedade de um consórcio de investidores noruegueses que inclui Hafslund (60%), Infranode (20%) e HitecVision (20%).

Declaração de advertência sobre declarações prospectivas:

Este comunicadoàimprensa contém “declarações prospectivas” dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA – ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Tais declarações geralmente contêm palavras como “esperar”, “pode”, “pode”, “estimar”, “pretender”, “antecipar”, “irá”, “potencial”, “projetado” e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas abordam questões que são, em graus variados, incertas, como previsões ou expectativas sobre a implantação ou benefícios previstos das novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções com relaçãoàsustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas sobre transição energética e mudança climática global; e melhorias em procedimentos operacionais e tecnologia. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a, a incapacidade de atingir metas de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias que abordam preocupações ambientais, incluindo iniciativas que abordam o impacto da mudança climática global; o momento ou recebimento de aprovações e licenças regulatórias; e outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB arquivados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários dos EUA. Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou se as suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas falam apenas a partir da data deste comunicadoàimprensa, e a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

