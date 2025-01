Educação financeira transforma hábitos e promove qualidade de vida

A educação financeira exerce um papel fundamental na vida das pessoas ao possibilitar escolhas mais conscientes sobre o uso do dinheiro. De acordo com o professor mestre Claudio Italo Scura, do Centro Universitário Paulistana – UniPaulistana, entender como o dinheiro funciona e utilizá-lo sem causar sofrimento é uma habilidade que melhora significativamente a qualidade de vida, “planejar as finanças permite evitar gastos impulsivos, reduzir perdas financeiras e, consequentemente, proteger a saúde mental", comentou Claudio.

De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o impacto das preocupações financeiras no cotidiano dos brasileiros é evidente. Em julho de 2022, o percentual de famílias com dívidas atingiu um recorde de 78%, refletindo um aumento de 6,6 pontos percentuais em relação ao mesmo mês do ano anterior. Esse cenário de endividamento não afeta apenas as finanças, mas também a saúde mental e o desempenho no ambiente de trabalho.

Dados de uma pesquisa realizada pela fintech Onze mostram que cerca de 31% dos trabalhadores relataram problemas no desempenho profissional devido a preocupações com dinheiro. Os principais sintomas incluem perda de sono (59,1%), dificuldades de concentração (54,8%) e até mesmo mau humor e impaciência com colegas (20,3%). Isso reflete uma preocupação média: aproximadamente 1 em cada 4 trabalhadores com carteira assinada sofre as consequências do estresse financeiro. Esses números evidenciam como o gerenciamento inadequado das finanças pessoais pode comprometer o bem-estar geral e a produtividade.

Esses estudos mostram que uma organização financeira impacta diretamente no bem-estar das pessoas, permitindo que estas realizem seus sonhos e alcancem metas de longo prazo, como comprar um imóvel, investir ou viajar ou se não forem financeiramente saudáveis, podem impactar de forma negativa suas vidas e atividades corriqueiras.

O professor Cláudio destaca que a organização financeira é o primeiro passo para uma vida mais equilibrada e próspera, isso porque “o planejamento possibilita a prática do consumo consciente, incentivando escolhas responsáveis ??que evitem desperdícios e colaborem para a preservação do meio ambiente".

Outro benefício essencial da educação financeira é a conquista da liberdade econômica. Com organização e planejamento, é possível usar o dinheiro de forma mais tranquila, sem cair em armadilhas como o efeito gerenciado, específico para que os consumidores realizem compras apenas porque outras pessoas estão fazendo o mesmo. Scura também reforça a importância de manter-se atento ao marketing sedutor, priorizando sempre compras planejadas e realmente realizadas.

Para esse nível de controle financeiro, o professor sugere alguns passos simples e práticos: “O primeiro passo é fazer um levantamento detalhado dos seus rendimentos e despesas monetárias, o que inclui evolução, contas fixas e variáveis. Em seguida, é importante estabelecer um plano financeiro com metas de curto, médio e longo prazo, além de criar uma reserva de emergência equivalente a seis meses de salário para lidar com imprevistos”.

Outro ponto destacado é evitar o uso descontrolado de cartões de crédito, empréstimos e financiamentos. Manter as contas em dia ajuda a evitar desperdícios com multas e juros. Quanto aos investimentos, Claudio recomenda que sejam feitos de acordo com o perfil de cada investidor, garantindo mais tranquilidade diante das oscilações do mercado financeiro.

O professor reforça que a educação financeira não é algo complexo, mas sim um processo acessível e que é essencial para todos. “É gastar menos do que você ganha, controlar suas contas regularmente e buscar o máximo de informação. Esse é o caminho para o sucesso financeiro”, explica.

A prática da educação financeira, além de ser um elemento transformador na vida das pessoas, é uma ferramenta que promove estabilidade, segurança e a concretização de sonhos. O conhecimento sobre finanças não apenas facilita o dia a dia, mas também construiu um futuro mais próspero e equilibrado.

Website: https://www.unipaulistana.edu.br/