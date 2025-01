Planejamento e reflexão guiam decisões em tempos de incerteza, aponta economista

Planejar e refletir sobre o encerramento de um ciclo não é apenas um exercício simbólico, mas uma prática estratégica para lidar com o futuro. Essa perspectiva é compartilhada por Angelo Toyokiti Yasui, pró-reitor do Centro Universitário Paulistana (UniPaulistana), e encontra eco nos estudos do economista Frank Knight, que diferencia risco e incerteza como fundamentos cruciais para a tomada de decisões.

Knight argumentou que o risco pode ser calculado com base em experiências anteriores, como fazem empresas de seguros ao estimar a longevidade de seus clientes, por exemplo. No entanto, classificou a maioria das decisões de negócios como incertezas, situações em que a falta de dados torna impossível prever resultados com precisão. “Em tempos de incerteza, muitas vezes não conseguimos nem mesmo imaginar todas as possibilidades, quanto mais calculá-las”, destacou Knight em sua obra.

Essa ideia ressoa nas palavras do pró-reitor da UniPaulistana ao avaliar o fechamento de um ano e o planejamento para o próximo. Para Ângelo, a análise retrospectiva é fundamental para entender erros e acertos, ajustando rotas com base em experiências. “O fim do ano deixa um rastro de aprendizados que precisam ser examinados com atenção. É tempo de buscar as causas dos erros e aprender com elas, mas também de celebrar conquistas que nos dão energia para continuar”, afirma.

Assim como Knight revelou que as incertezas bloqueiam a criatividade e a flexibilidade, Angelo ressalta a importância da resiliência e do planejamento estratégico para enfrentar desafios. “De nada adianta ter as melhores ideias se elas não forem colocadas na prática com foco e organização. É preciso criar uma rotina consistente e manter-se fiel ao cronograma”, observa.

No entanto, o pró-reitor da UniPaulistana reforça que apenas planejamento não basta. Ele defende que o esforço coletivo e a disciplina na execução são indispensáveis ??para transformar metas em realidade. “É preciso abraçar uma atitude de 'querer fazer', porque as mudanças não acontecem por acaso. Suor e dedicação são indispensáveis ??para alcançar nossos objetivos”, pontua.

O contexto de incerteza descrito por Knight é especialmente relevante em períodos de transição, como o início de um novo ano. Estudos de gestão estratégica reforçam que o planejamento, aliado à adaptabilidade, é essencial para mitigar riscos e transformar incertezas em oportunidades. A mensagem de Ângelo ao corpo discente da UniPaulistana reflete essa abordagem: “Que tenhamos coragem e determinação para trilhar o caminho com sabedoria e entusiasmo. Cada novo ciclo é uma chance de nos tornarmos versões melhores de nós mesmos.”

Ao destacar a necessidade de reflexão e planejamento para navegar em tempos de incerteza, o economista e o professor convergem em uma mensagem central: o futuro pode ser certo, mas a resiliência, o conhecimento e a ação disciplinada são ferramentas poderosas para transformar possibilidades em realizações concretas.

