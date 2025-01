Estudo aponta dados de indicadores industriais

Em relatório publicado no Portal da Indústria, chamado Indicadores Industriais, foram apresentados os resultados de novembro de 2024, que apontam estabilidade no faturamento, nas horas trabalhadas e na utilização da capacidade instalada da indústria. A publicação também informa que, em contrapartida, houve crescimento no emprego, na massa salarial e no rendimento médio real dos trabalhadores industriais. Os dados demonstram um cenário de recuperação gradual em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo os dados apresentados, a massa salarial da indústria avançou 0,4% em novembro de 2024, em relação a outubro, considerando a série ajustada sazonalmente. Na comparação anual, o aumento foi de 0,9%, enquanto no acumulado de janeiro a novembro de 2024 o crescimento registrado foi de 3,2%. Esse resultado reflete uma recuperação do setor em termos de remuneração, ainda que o rendimento médio real do trabalhador industrial tenha mostrado oscilações.

Conforme informado na publicação, o rendimento médio real dos trabalhadores industriais teve um leve avanço de 0,2% em novembro frente ao mês anterior. Entretanto, em relação a novembro de 2023, houve uma retração de 1,9%. No acumulado do ano, o índice apresentou alta de 1%, indicando que, apesar das dificuldades, os trabalhadores estão obtendo ganhos reais mais consistentes ao longo do ano.

O relatório aponta dados que evidenciam uma estabilidade nos indicadores de atividade industrial. O faturamento real cresceu 9,1% em novembro de 2024 em comparação com o mesmo mês do ano anterior, mas apresentou variação de apenas 0,1% em relação a outubro, conforme dados dessazonalizados. No acumulado de 2024 até novembro, o crescimento do faturamento foi de 5,6%, reforçando a recuperação do setor no período.

José Antônio Valente, diretor da empresa de locação de ferramentas para construção civil, Trans Obra, afirmou que os dados apresentados no relatório destacam pontos relevantes para o segmento de locação de ferramentas e equipamentos na construção civil, especialmente no contexto de recuperação gradual do setor industrial. “A estabilidade no faturamento e nas horas trabalhadas, combinada com o avanço de 0,4% na massa salarial em novembro de 2024, cria um cenário que favorece a busca por soluções econômicas e eficientes, como o aluguel de betoneira e outras máquinas essenciais para obras”.

Ainda sobre o estudo, é possível observar que as horas trabalhadas na produção industrial permaneceram estáveis na comparação mensal, com variação de -0,1%, mas registraram aumento de 6% frente a novembro de 2023. No acumulado do ano, as horas trabalhadas subiram 4,5%. A utilização da capacidade instalada (UCI), por sua vez, manteve-se em 79,6% em novembro, o mesmo patamar de outubro. Contudo, esse índice foi 0,7 ponto percentual superior ao registrado no mesmo mês do ano passado.

Perguntado sobre o estudo, José Antônio afirmou que os dados do relatório ressaltam a importância da locação de máquinas e ferramentas como um pilar para o setor de construção civil. “Essa estratégia não apenas permite às empresas acompanhar o crescimento do setor industrial, como também possibilita uma gestão mais eficiente de recursos, garantindo competitividade e sustentabilidade no mercado”.

