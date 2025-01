Estudo aponta dados da confiança do empresário industrial

Em relatório publicado no Portal da Indústria, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) iniciou 2025 em queda, registrando 49,1 pontos em janeiro. Este resultado representa um recuo de 1,0 ponto em relação ao mês anterior e marca a quarta queda consecutiva do índice, que acumula uma perda de 4,2 pontos desde setembro de 2024. Conforme informado na publicação, a nova pontuação posiciona o ICEI abaixo da linha divisória dos 50 pontos, indicando falta de confiança no setor.

Segundo os dados apresentados, o pessimismo dos empresários está associado, em parte, à percepção das condições atuais da economia brasileira e de suas empresas. O Índice de Condições Atuais caiu para 44,2 pontos, uma retração de 2,3 pontos em comparação ao mês anterior. O relatório aponta que 36,6 pontos foram atribuídos às condições econômicas do país, enquanto 47,9 pontos refletem a avaliação das condições individuais das empresas.

Outro componente avaliado pelo ICEI e informado no relatório, chamado Índice de Expectativas, também apresentou queda. O indicador recuou 0,4 ponto, alcançando 51,5 pontos, sinalizando um otimismo moderado em relação aos próximos seis meses. Apesar disso, a confiança nos cenários futuros das empresas caiu de 56,2 pontos para 56,0 pontos, e as expectativas para a economia brasileira diminuíram para 42,5 pontos.

José Antônio Valente, diretor da empresa de locação de equipamentos em Fortaleza, Ceará, para construção civil, Trans Obra, afirmou que a queda no Índice de Condições Atuais, agora em 44,2 pontos, destaca a percepção negativa dos empresários quanto às condições econômicas e operacionais, o que pode levar a uma redução temporária nos investimentos em infraestrutura e na demanda por locação de máquinas. “O Índice de Expectativas, embora tenha caído para 51,5 pontos, ainda reflete um otimismo moderado em relação aos próximos seis meses. Isso pode indicar oportunidades para empresas de locação de equipamentos em Fortaleza, que oferecem soluções mais acessíveis para construtoras e empreendimentos que buscam reduzir custos operacionais diante de incertezas econômicas”.

A pesquisa, realizada entre os dias 7 e 13 de janeiro de 2025, ouviu 1.232 empresas de diferentes portes, incluindo 469 de pequeno porte, 459 de médio porte e 304 de grande porte. O documento destaca que a confiança média histórica do ICEI é de 53,9 pontos, o que reforça o cenário de preocupação ao registrar níveis inferiores a este patamar. Conforme o relatório, o índice vem enfrentando dificuldades desde o início do segundo semestre de 2024.

Perguntado sobre o relatório, José Antônio afirmou que ao mesmo tempo que o cenário atual requer cautela, ele também abre espaço para adaptação estratégica. José continuou dizendo que a locação de andaimes em Fortaleza e outros equipamentos poderá se beneficiar de um posicionamento que priorize a qualidade, a agilidade nos serviços e a adequação às necessidades específicas dos projetos locais. “Essa abordagem será fundamental para navegar pelas adversidades do mercado e contribuir para a recuperação da confiança empresarial no setor”.

Website: https://www.transobra.com.br/