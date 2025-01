Revolução Estética Experience está chegando em Rio Preto

O Revolução Estética Experience será realizado no dia 4 de fevereiro em São José do Rio Preto, com uma programação voltada para a atualização técnica e o empreendedorismo na área de estética. Com início às 9h e duração aproximada de cinco horas, o evento reunirá profissionais e especialistas para discutir inovações e tendências do setor.

Entre os palestrantes confirmados estão a Dra. Paola Brocanello, especialista em harmonização orofacial, João Adibe, CEO da CIMED e Erich Shibata, chefe criativo da mesma empresa. Também participa Jabez Emmerich, sócio e representante da KLG Estética, que abordará práticas inovadoras e perspectivas de mercado.

“A proposta do evento é criar um espaço para a troca de conhecimento técnico e promover uma abordagem consciente e inovadora da harmonização orofacial”, explica a Dra. Paola Brocanello.

Segundo Jabez Emmerich, o evento contribui para o fortalecimento do empreendedorismo no setor. “O mercado de estética está em constante transformação. Momentos como este são fundamentais para promover conexões e preparar os profissionais para novos desafios”, destaca.

O evento também possui um caráter social, incentivando a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados à instituição Maquininha do Futuro. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis na plataforma Sympla.

Website: https://drapaolabrocanello.com.br/revolucao-estetica-experience/